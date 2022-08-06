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На Каховській дамбі війська РФ прикриваються цивільним транспортом

Вони використовують понтонну переправу, але вона не дає результатів.

На Каховській дамбі війська РФ прикриваються цивільним транспортом
Фото: Twitter/Михайло Подоляк

На Херсонщині російські війська для руху своїх військових колон прикриваються цивільним транспортом.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, інформує Радіо Свобода.

«Вони використовують понтонну переправу, але вона насправді не дає результатів, якщо порівнювати з Антонівським мостом. В першу чергу використовують міст в Каховці на дамбі – там є рух і військової техніки, вантажних автомобілів. Але вони це роблять так – міксують свої військові колони з місцевими, з цивільним транспортом. Наші ЗСУ не можуть працювати по таких цілях», – сказав він.

Нагадаємо, що російські військові почали використовувати ще одну поромну переправу через Дніпро після ударів ЗСУ по мостах біля окупованого Херсона.

26 липня ЗСУ завдали удару по Антонівському автомобільному мосту біля Херсона. Пізніше стало відомо, що виведено з ладу і залізничний міст через Дніпро, що перебуває вище за течією.

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