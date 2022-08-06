​Якби Україна отримала HIMARS раніше, трагедії в Маріуполі могло б не статися, - посол Польщі

Тим не менше, Бартош Ціхоцький не сумнівається у перемозі України і закликає партнерів не зволікати з допомогою.

Збройні Сили України могли б не допустити трагедії в Маріуполі та не пустити до міста російських окупантів, якби мали на той момент ракетні системи HIMARS.

Про це в інтерв'ю Polska Times заявив посол Польщі у Києві Бартош Ціхоцький, пише LIGA.net.

Посол наголосив, що не сумнівається у перемозі України, якщо не станеться "якогось незрозумілого повороту", який змусить Захід відмовитися від підтримки Києва та санкцій проти РФ. Однак, на його переконання, навряд чи це може статися.

"Ми чудово розуміємо, що якби HIMARS дійшов до України раніше, маріупольської трагедії могло і не трапитися. Українці просто стояли за 100 кілометрів від цього міста, їх розділяла рівнинна місцевість, вони не могли зрушити лінію фронту і були змушені бездіяльно спостерігати за трагедією своїх товаришів", – пояснив посол.

"Ми повинні запитати себе, чи ми спостерігатимемо за тим, як Україна спливає кров'ю, зрештою перемагає, а потім відновлюється протягом десятиліть, що також призведе до довгострокового стану нестабільності біля наших кордонів. Або ж ми зараз докладемо ще більше зусиль та прискоримо цю перемогу і, в результаті, скоротимо період відновлення (України, - ред.)", - додав він.

Нагадаємо, 23 червня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що установки HIMARS прибули в Україну.

HIMARS – це американська реактивна артилерійська система. Залежно від снарядів, може вражати цілі на відстані до 300 кілометрів.

У липні Резніков заявив, що для контрнаступу Україні потрібно 100 HIMARS.