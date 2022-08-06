Бійці 54 бригади збили "Орлан-30" окупантів

Цей пристрій є модифікованою версією "Орлан-10".

Бійці 54 окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи збили безпілотник окупантів "Орлан-30".

Про це повідомляє управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Цей пристрій є модифікованою версією основного розвідувального БПЛА російських загарбників "Орлан-10" та насамперед відрізняється більшою операційною висотою, що дає можливість нести більше корисного навантаження – до 8 кг.

Також цей БПЛА можна використовувати, як лазерний цілевказівний далекомір. Тобто він може підсвічувати ціль променем аби забезпечити точну цілевказівку для керованого боєприпасу. Максимальна швидкість польоту "Орлан-30" сягає близько 170 км/год.

Нагадаємо, що литовські волонтери передали ЗСУ партію високотехнологічного обладнання литовського виробництва для боротьби з безпілотними авіаційними комплексами росіян.

А Іран, ймовірно, надіслав першу партію безпілотників до Росії для польових випробувань.