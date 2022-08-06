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ЗСУ контролюють Піски на Донеччині, - Кириленко

Командуванням вжито додаткових заходів для того, щоб плани ворога не здійснились.

ЗСУ контролюють Піски на Донеччині, - Кириленко
Фото: Facebook Павла Кириленка

В населеному пункті Піски на Донеччині йдуть запеклі бої, але він досі контролюється українськими військовими, попри заяви росіян про захоплення.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі інформаційного телемарафону, інформує УНІАН. 

"Населений пункт Піски контролюються українськими збройними силами… Так, дуже гаряче у вказаному населеному пункті, але командуванням вжито додаткових заходів для того, щоб плани ворога не здійснились", - сказав він.

За словами Кириленка, також дуже гаряче і величезна кількість обстрілів на всій лінії фронту.

Таким чином ворог хоче за допомогою населеного пункту Піски обійти Авдіївку для реалізації подальшого наступу. 

"Плани ворога відомі, тому додаткові заходи вживаються для його зупинення", - сказав очільник ОВА.

Він додав, що ворог нищить Авдіївку, де вже давно немає жодної вцілілої будівлі.

Нагадаємо, що в ніч на 6 червня росіяни двічі обстріляли Костянтинівку на Донеччині, знищивши під’їзд в одній з багатоповерхівок міста. 

Російські окупанти ведуть наступ на Донецькому напрямку за допомогою штурмової авіації, продовжують завдавати ударів по військових та цивільних об’єктах.

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