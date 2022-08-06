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ЗСУ знищили три командні пункти окупантів, - ОК "Південь"

Росія підтягує на південь суттєві резерви.

ЗСУ знищили три командні пункти окупантів, - ОК "Південь"
Ілюстративне фото
Фото: Євген Євтушенко

На тимчасово окупованих територіях півдня України минулої доби українські військові знищили три російські командні пункти.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомила начальниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони «Півдня» Наталя Гуменюк, інформує Радіо Свобода.

«Ми тримаємо вогневий контроль над логістичними центрами ворога на окупованих територіях. Крім того, у ході авіаудару і ракетного удару ми знищили і скупчення озброєння та військової техніки, яку ворог намагається туди підтягнути, і три командні пункти. А це суттєво деморалізує військо, яке намагається зібрати сили для якихось потужних дій у найближчому майбутньому. Ці потужні дії поки що більше схожі на потуги», – сказала вона.

Але, як зауважує Гуменюк, ворога не можна недооцінювати.

«Ті резерви, які вони намагаються підтягнути, є достатньо суттєвими», – сказала вона, додавши, що наразі завдання ЗСУ – послабити російські війська, щоб вони не мали сил для руху вперед.

Нагадаємо, що у британській розвідці звертають увагу, що російські війська скупчуються на півдні України в очікуванні контрнаступу ЗСУ або готуючись до можливого штурму.

За даними Херсонської ОВА, російські військові намагаються повернути втрачені позиції та продовжують обстріл сусідніх регіонів.

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