Росіяни скупчуються на півдні України в очікуванні контрнаступу ЗСУ, - британська розвідка

Українські сили все частіше завдають ударів по мостах, складах та залізницях на півдні.

Найважчі бої під час нової фази війни Росії проти України очікуються на ділянці у 350 км, що тягнеться на південний захід від Запоріжжя до Херсона, паралельно річці Дніпро.

Про це повідомляє у своєму щоденному звіті розвідка міноборони Британії у Twitter.

У британській розвідці звертають увагу, що російські війська скупчуються на півдні України в очікуванні контрнаступу ЗСУ або готуючись до можливого штурму. Довгі колони російських військових вантажівок, танків, буксированої артилерії та іншого озброєння продовжують рухатися від Донбасу на південний захід. Також повідомлялося, що техніка рухалася з окупованих Росією Мелітополя, Бердянська, та з материкової частини Росії через Керченський міст до Криму.

Батальйонні тактичні групи чисельністю від 800 до 1000 військовослужбовців розгорнуті в Криму та майже напевно будуть використані для підтримки російських військ у Херсонській області. 2 серпня до Криму була перекинута нова БТГ, також окупанти передислоковуються зі східного угруповання військ. Ймовірно, найближчими днями їх відправлять у Херсонську область.

Британці зазначають, що українські сили все частіше завдають ударів по мостах, складах боєприпасів та залізницях в південних регіонах України.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 6 August 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/ipwkuIN1lV



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/cyB1fVrATh — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 6, 2022

Нагадаємо, що російські військові почали використовувати ще одну поромну переправу через Дніпро після ударів ЗСУ по мостах біля окупованого Херсона.

Уночі 3 серпня ЗСУ знищили ще два ворожі склади з боєприпасами в Херсонській області.