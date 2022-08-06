Росія вночі завдала ракетного удару по Запоріжжю

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Сьогодні вночі російські війська завдали ракетного удару по об’єкту інфраструктури в Шевченківському району Запоріжжя.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух у своєму Telegram-каналі.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Значних руйнувань також не зафіксовано.

Також вночі обстрілу зазнав проммайданчик смт Степногірськ. Пошкодженj електропідстанці.. Наразі у всіх населених пунктах громади відсутнє електропостачання.

Старух нагадав, що ворог вчора обстріляв магістраль, що транспортує водень на ЗАЕС. В результаті сталася пожежа.

"Інформації щодо постраждалих немає. Також внаслідок пошкоджень ліній електропередачі 4-й енергоблок станції відключений від енергосистеми та переведений до резерву", - повідомив голова ОВА.

Нагадаємо, вчора окупанти двічі обстріляли Запорізьку АЕС. Було зафіксовано три “прильоти” біля промислового майданчика ЗАЕС. Ворог влучив у високовольтну лінію зв’язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізька ТЕС. Викидів та скидів радіоактивних речовин зафіксовано не було.

Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні наголосив, що обстріли атомної електростанції - це акт терорру, і Росія повинна нести відповідальність вже за сам факт створення загрози АЕС.

"І це не тільки ще один аргумент на користь визнання Росії державою-спонсором тероризму. Це аргумент і на користь того, щоб застосувати жорсткі санкції проти всієї російської атомної галузі – від Росатому до усіх пов’язаних компаній і осіб. Це суто питання безпеки. Той, хто створює ядерні загрози для інших народів, сам точно не здатний безпечно використовувати атомні технології", - сказав президент.