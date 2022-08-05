На жаль, не обійшлось без поранених.

За сьогодні, 5 серпня, ворог 5 разів відкривав артилерійський вогонь по територіях Середино-Будської, Есманьської, Глухівської громад Сумської області. Зафіксовано понад 60 “прильотів”.

Про це повідомив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“Сьогодні під час обстрілів Шосткинського району росіяни влучили у будинок мирних жителів. Поранений 52-річний чоловік, наразі в лікарні”, - повідомив Живицький.

Також обстрілом була пошкоджена електромережа, 71 домогосподарство району залишилося без світла. Аварійні служби працюють, все має бути відновлене найближчим часом.

Кількість пошкоджених будинків встановлюється.

Нагадаємо, внаслідок ранкового обстрілу російськими військовими Миколаєва відомо про 21 пораненого та одного загиблого, 1980 року народження. Чоловік помер від отриманих травм.