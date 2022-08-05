​Денис Шарапов: «Головне завдання – збільшувати обсяги постачання зброї в Україні. З ним ми прокидаємося та засинаємо»
​Денис Шарапов: «Головне завдання – збільшувати обсяги постачання зброї в Україні. З ним ми прокидаємося та засинаємо»
Під прикриттям волонтерства в Україні діє потужна мережа російських пропагандистів та ймовірної агентури
Під прикриттям волонтерства в Україні діє потужна мережа російських пропагандистів та ймовірної агентури
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Ігор Жовква: «Сьогодні будь-які перемовини з РФ можуть вестися лише на полі бою»
Ігор Жовква: «Сьогодні будь-які перемовини з РФ можуть вестися лише на полі бою»
Сергій Іонушас: «Стосовно деяких наших колег вже працюють правоохоронні органи»
Сергій Іонушас: «Стосовно деяких наших колег вже працюють правоохоронні органи»
Учора росіяни відступили на 14 ділянках Луганщини із значними втратами
Учора росіяни відступили на 14 ділянках Луганщини із значними втратами
​Новий пакет демократії
​Новий пакет демократії
Одразу в кількох містах України людей евакуювали з вокзалів через повідомлення про мінування
Одразу в кількох містах України людей евакуювали з вокзалів через повідомлення про мінування
Поблизу Берліна горять склади з амуніцією та боєприпасами
Поблизу Берліна горять склади з амуніцією та боєприпасами
ГоловнаСуспільствоВійна

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно так званого керівника катівні "Ізоляція"

Досудове розслідування здійснювалось Головним слідчим управлінням СБУ.

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно так званого керівника катівні "Ізоляція"
Фото: 5.ua

Прокурори Офісу генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно так званого керівника в’язниці “Ізоляція” на тимчасово окупованій території Донецької області.

Про це повідомляє сайт Офісу генпрокурора.

Зазначається, що фігуранту інкриміновано торгівлю людьми, участь в терористичній організації та непередбачених законом воєнізованих збройних формуваннях, а також порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 149; ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 260 та ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений з жовтня 2014 року по лютий 2018 року організовував обмеження свободи потерпілих у катівні “Ізоляція”, створеній для незаконного утримання військовополонених та цивільних осіб. Людей там піддавали тортурам, завдавали каліцтва з метою отримання свідчень про начебто вчинення ними злочинів, а також залякували та чинили на них психологічний тиск.

“Обвинувачений, а також за його наказом інші учасники не передбаченого законом воєнізованого формування “МДБ ДНР”, застосовували до потерпілих фізичне та психічне насильство, катували, імітували розстріл. Вони завдавали їм ударів палицями по різних частинах тіла, застосовували електричний струм”, - повідомляє ОГП.

За даними слідства, полонених в "Ізоляції" утримували у нелюдських умовах, без харчування і води, а також можливості для справляння фізіологічних потреб та необхідної медичної допомоги.

Нагадаємо, 9 листопада 2021 року у Києві затримали воєнного злочинця, який катував людей в окупованому проросійськими бойовиками Донецьку, терориста на прізвисько "Палич" Дениса Куликовського.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також