До суду скеровано обвинувальний акт стосовно так званого керівника катівні "Ізоляція"

Прокурори Офісу генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно так званого керівника в’язниці “Ізоляція” на тимчасово окупованій території Донецької області.

Про це повідомляє сайт Офісу генпрокурора.

Зазначається, що фігуранту інкриміновано торгівлю людьми, участь в терористичній організації та непередбачених законом воєнізованих збройних формуваннях, а також порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 149; ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 260 та ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений з жовтня 2014 року по лютий 2018 року організовував обмеження свободи потерпілих у катівні “Ізоляція”, створеній для незаконного утримання військовополонених та цивільних осіб. Людей там піддавали тортурам, завдавали каліцтва з метою отримання свідчень про начебто вчинення ними злочинів, а також залякували та чинили на них психологічний тиск.

“Обвинувачений, а також за його наказом інші учасники не передбаченого законом воєнізованого формування “МДБ ДНР”, застосовували до потерпілих фізичне та психічне насильство, катували, імітували розстріл. Вони завдавали їм ударів палицями по різних частинах тіла, застосовували електричний струм”, - повідомляє ОГП.

За даними слідства, полонених в "Ізоляції" утримували у нелюдських умовах, без харчування і води, а також можливості для справляння фізіологічних потреб та необхідної медичної допомоги.

Нагадаємо, 9 листопада 2021 року у Києві затримали воєнного злочинця, який катував людей в окупованому проросійськими бойовиками Донецьку, терориста на прізвисько "Палич" Дениса Куликовського.