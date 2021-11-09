У Києві затримали головного ката донецької в'язниці "Ізоляція" Куликовського

У Києві затримали воєнного злочинця, який катував людей в окупованому проросійськими бойовиками Донецьку, терориста на прізвисько "Палич" Дениса Куликовського.

Про це повідомив журналіст Станіслав Асєєв, звільнений із полону "ДНР" у 2019 році.

"Затримано головного воєнного злочинця Ізоляції - Куліковського Дениса, він же Палич. Тепер можу сказати, що життя прожив не даремно", - написав він у фейсбуці.

Куликовський Денис Павлович, також відомий як "Палич" або "Аїд", - уродженець Донецької області, який після подій 2014 року долучився лав терористів "ДНР." Орієнтовно у 2015-2018 роках "Палич" керував в'язницею "Ізоляція" – колишньої мистецькою платформою міста Донецьк, яку бойовики переобладнали у концтабір.

Фото: facebook/Станислав Асеев Куліковський Денис (Палич)

Багато колишніх в'язнів "Ізоляції" із жахом згадують Куликовського як головного ката в'язниці. Садист прирікав людей на тортури та іноді особисто катував полонених і простих громадян, яких звинувачували у діяльності проти так званої "ДНР."

За словами його жертв, під керівництвом "Палича" в'язнів били, різали, душили, топили, катували електричним струмом та ґвалтували. Окрім цього, Куликовський практикував такі методи психологічного впливу як поховання заживо та інсценування розстрілів.

Нагадаємо, раніше за підтримки Bellingcat були встановлені ключові військові злочинці з російським громадянством, які захопили фонд "Ізоляція".

"Ізоляція" – це недержавний фонд, відкритий у 2010 році в Донецьку на території колишнього заводу з виробництва ізоляційних матеріалів. Фонд здійснює свою діяльність у трьох напрямках: спеціальні артпроєкти в діалозі з територією Ізоляції, освітні програми та проєкти, орієнтовані на активізацію життя спільнот. Після захоплення будівлі бойовиками у 2014 році фонд переїхав до Києва.

9 червня 2020 року, у шосту річницю захоплення "Ізоляції", фонд оголосив, що має намір повернутися на Донбас.