Фото: Олександр Рудоманов

На проспекті Перемоги у Києві сталася аварія за участі трьох авто. Двох постраждалих доправили до лікарні.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua з місця події.

Аварія трапилася приблизно о 20:30 на проспекті Перемоги біля повороту на вул. Вернадського. Наразі перекриті три з чотирьох полос у напрямку Житомира, рух транспорту ускладнено.

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Оновлено. Як повідомляє “Київ оперативний”, спочатку ДТП сталася за участі Renault та BMW. На місце пригоди для оформлення прибув екіпаж патрульної поліції. В цей час, коли патрульний оформляв ДТП, у Renault на великій швидкості в’їхав автомобіль Hyundai.

"Після зіткнення поліцейського затиснуло між автомобілями, а водій хюндаю втік з місця пригоди. В результаті цієї події постраждало дві людини, які були шпиталізовані", - йдеться у повідомленні.

Наразі на місці працюють рятувальники ДСНС та слідчо-оперативна група, яка і буде встановлювати всі обставини цієї пригоди.

Нагадаємо, сьогодні троє людей загинули через зіткнення автомобіля з деревом на дорозі біля Луцька.