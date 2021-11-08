Зниклого заступника директора Львівського історичного музею знайшли мертвим
Зниклого заступника директора Львівського історичного музею знайшли мертвим
Орбан. Підміна Путіна
Орбан. Підміна Путіна
КМДА вирішила закрити 11 маршруток
КМДА вирішила закрити 11 маршруток
Головою партії "Слуга народу" збираються призначити Олену Шуляк
Головою партії "Слуга народу" збираються призначити Олену Шуляк
Андрій Коболєв: Грошей від «Нафтогазу» вже немає, і це скоро позначиться на кожному в країні
Андрій Коболєв: Грошей від «Нафтогазу» вже немає, і це скоро позначиться на кожному в країні
Лавров відхилив пропозицію зустрітися в "нормандському" форматі 11 листопада
Лавров відхилив пропозицію зустрітися в "нормандському" форматі 11 листопада
Разумков оприлюднив прізвища депутатів, які увійшли до його міжфракційного обʼєднання
Разумков оприлюднив прізвища депутатів, які увійшли до його міжфракційного обʼєднання
У Кирилівці вбили сина відомого бізнесмена, батько стверджує, що за українську мову
У Кирилівці вбили сина відомого бізнесмена, батько стверджує, що за українську мову
У Білорусі біля кордону з Польщею зібрався натовп мігрантів, почався прорив (оновлено)
У Білорусі біля кордону з Польщею зібрався натовп мігрантів, почався прорив (оновлено)
ГоловнаСуспільствоПодії

У Києві сталась масштабна ДТП з потерпілими (оновлено)

Госпіталізовано щонайменше одну людину.

Фото: Олександр Рудоманов

На проспекті Перемоги у Києві сталася аварія за участі трьох авто. Двох постраждалих доправили до лікарні.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua з місця події.

Аварія трапилася приблизно о 20:30 на проспекті Перемоги біля повороту на вул. Вернадського. Наразі перекриті три з чотирьох полос у напрямку Житомира, рух транспорту ускладнено.

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Оновлено. Як повідомляє “Київ оперативний”, спочатку ДТП сталася за участі Renault та BMW. На місце пригоди для оформлення прибув екіпаж патрульної поліції. В цей час, коли патрульний оформляв ДТП, у Renault на великій швидкості в’їхав автомобіль Hyundai.

"Після зіткнення поліцейського затиснуло між автомобілями, а водій хюндаю втік з місця пригоди. В результаті цієї події постраждало дві людини, які були шпиталізовані", - йдеться у повідомленні. 

Наразі на місці працюють рятувальники ДСНС та слідчо-оперативна група, яка і буде встановлювати всі обставини цієї пригоди.

Нагадаємо, сьогодні троє людей загинули через зіткнення автомобіля з деревом на дорозі біля Луцька.

Олександр РудомановОлександр Рудоманов, кореспондент LB.ua
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також