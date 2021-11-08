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В Раді очікують, що Росія спробує дестабілізувати ситуацію в Україні цієї зими

"Фактично протягом осені, зимового періоду можна очікувати такі гібридні акції, заходи як дестабілізація внутрішньої ситуації, спроби масового виведення людей на вулиці".

В Раді очікують, що Росія спробує дестабілізувати ситуацію в Україні цієї зими
Мар’яна Безугла
Фото: sluga-narodu.com

Заступник керівника комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла заявила, що Росія цієї зими може спробувати дестабілізувати ситуацію всередині України.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Фактично протягом осені, зимового періоду можна очікувати такі гібридні акції, заходи як дестабілізація внутрішньої ситуації, спроби масового виведення людей на вулиці. Це звучить неоднозначно, проте навіть щодо останніх протестів, які були і стосувалися питання вакцинації, є численні дані, що до їхнього координування та організації має відношення Російська Федерація, на жаль", - сказала Безугла.

За її словами, до таких "заходів" може належати і можливе використання сил і засобів для нібито захисту російськомовного населення на території України.

Раніше американська Washington Post повідомила, що Росія знову нарощує війська біля кордону з Україною, і це не навчання. Занепокоєння висловили чиновники, які відстежують регулярні переміщення техніки та персоналу на західному фланзі Росії.

У Міністерстві оборони України перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до державного кордону з Україною заперечили.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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