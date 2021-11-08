Транспортний засіб відірвався від автомобіля, що проїжджав повз.

Фото: pl.npu.gov.ua

У Полтавській області в понеділок, 8 листопада, загинув мотоцикліст, в якого врізався причеп, що відірвався від легкового автомобіля.

Про це повідомила пресслужба поліції Полтавської області.

ДТП сталася на дорозі між селами Заводське та Піски Миргородського району.

Поліція встановила, що під час руху у водія автомобіля ВАЗ 2121 відірвався причеп. Він виїхав на зустрічну смугу, де саме їхав мотоцикл ІЖ-Планета.

Відбулось зіткнення, в результаті якого водій мотоцикла, 1973 року народження, житель Заводської громади, від отриманих травм загинув на місці. Його пасажирка, 1979 року народження, з травмами госпіталізована до Лохвиці.

Фото: pl.npu.gov.ua

Фото: pl.npu.gov.ua

Аварію будуть розслідувати за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що в неділю ввечері в ДТП біля Луцька загинули троє людей.