Посли G7 закликають Україну ухвалити законопроєкт про реформу СБУ

"Це посилить здатність України захистити себе від гібридної війни та інших загроз".

Посли країн "Групи семи" закликали Україну ухвалити законопроєкт №3196-д "Про внесення змін до закону України «Про Службу безпеки України» щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України".

Про це йдеться в заяві групи послів G7 під керівництвом Великої Британії з підтримки реформ в Україні.

"Прийняття як законопроекту 3196-Д, так і повністю узгодженого супутнього закону є критично важливим для початку реформи СБУ. Це посилить здатність України захистити себе від гібридної війни та інших загроз національній безпеці", – йдеться в заяві.

Посли G7 підтримують погляди в цій статті. Прийняття як законопроекту 3196-Д, так і повністю узгодженого супутнього закону є критично важливим для початку реформи СБУ. Це посилить здатність України захистити себе від гібридної війни та інших загроз національній безпеці 1/2 — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) November 8, 2021

Нагадаємо, 28 січня Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт закону №3196-д. За це проголосували 285 народних обранців. Документ передбачає, зокрема, ліквідацію спецпідрозділів служби з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією, а також пропонує механізми реагування на загрози державній безпеці. Крім цього, у проєкті закону заплановане скорочення чисельності співробітників.

Основним напрямком стане контррозвідувальна діяльність, боротьба з тероризмом, захист національної державності, кібербезпека та охорона державної таємниці.

Президент Володимир Зеленський схвально відреагував на таке рішення парламенту і назвав його "важливим кроком у реформуванні Служби безпеки України". Він також називає свого друга Івана Баканова "найчеснішим головою СБУ за час незалежності".

У серпні 2019 року Баканов заявляв, що в рамках реформи СБУ заплановано скоротити кількість її співробітників. При цьому решті піднімуть зарплати. Також після реформи запровадять систему спецзвань.

У червні 2021 року міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch та ще 23 організації направили листа до президента Зеленського щодо реформи СБУ. Автори звернення вважають, що прийнятий закон містить положення, які можуть завдати шкоди правам людини.