У Слузі народу" пояснили, як зміниться СБУ після реформи

Голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, депутат від "Слуги народу" Олександр Завітневич пояснив, як зміниться Служба безпеки України після реформи.

Про це повідомляє пресслужба політсили.

За його словами, СБУ стане спецслужбою сучасного зразка і не займатиметься невластивими розслідуваннями економічних та корупційних злочинів. Основним напрямком стане контррозвідувальна діяльність, боротьба з тероризмом, захист національної державності, кібербезпека та охорона державної таємниці.

"Для України сьогодні надважливо, щоб СБУ змістила фокус уваги із розслідування того, що вже відбулось, на роботу на випередження, а саме – недопущення особливо суспільно небезпечних злочинів проти національної безпеки. Це має стати пріоритетом нашої спецслужби. Попередження таких злочинів, як посягання на територіальну цілісність, теракти, диверсії, кібератаки, державна зрада, шпигунство, значно дешевше коштуватиме державі, ніж ліквідація їхніх наслідків", - зазначив Завітневич.

За його словами, у концепції реформи суттєво посилюється напрямок контррозвідувального захисту гілок влади, оскільки основний вплив та розвідувальні спрямування країни-агресора, та й інших країн, здійснюється саме на тих, хто визначає та реалізує державну політику чи є секретоносієм.

Також окрему увагу приділено контррозвідувальному захисту економіки, недопущенню контролю над критичною інфраструктурою з боку компаній, афілійованих до країни-агресора, та попередженню підривної діяльності іноземних спецслужб у нашому інформаційному просторі.

Що стосується штатної структури, то вона не скорочуватиметься.

"Навпаки – потрібно виправляти той плачевний стан комплектації, що існує станом на зараз", - зазначив голова профільного комітету.

"Наприклад, підрозділи військової контррозвідки так і не були збільшені пропорційно тому, як збільшилася чисельність ЗСУ, НГУ та інших воєнізованих формувань, починаючи із 2014 року. Вже не говорячи за низку інших стратегічних контррозвідувальних ліній. Щодо тих підрозділів, функціонал яких буде урізаний у зв’язку із переглядом підслідності та завдань, покладених на СБУ, то нами передбачено певні механізми збереження кадрового потенціалу Служби безпеки шляхом переведення до інших функціональних підрозділів, правоохоронних органів чи органів влади", – пояснив Завітневич.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада схвалила за основу закон №3196-д президента Володимира Зеленського про реформу Служби безпеки України.

У серпні 2019 року голова СБУ Іван Баканов заявляв, що в рамках реформи СБУ заплановано скоротити кількість її співробітників. При цьому решті піднімуть зарплати. Також після реформи введуть систему спецзвань.

При цьому Баканов зазначав, що не виключає, що на реформу СБУ впливали "ворожі спецслужби".

Президент Зеленський назвав свого друга Баканова найчеснішим головою Служби безпеки за часи незалежності України.