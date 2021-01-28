В Офісі президента вперше прокоментували скандал з Дубінським через США

В Офісі президента вперше прокоментували скандал з нардепом Олександром Дубінським, а також яким чином ця ситуація вплине на відносини зі США. Голова ОП Андрій Єрмак назвав марними спроби зіпсувати відносини Києва та Вашингтона.

Пр це повідомляється на сайті ОП.

"Спроби багатьох сил як усередині країни, так і ззовні зіпсувати відносини України зі Сполученими Штатами Америки не увінчалися успіхом, двопартійна підтримка у нас була й залишається. Наша позиція тут принципова, і весь світ побачив, яка вона, на протязі цих уже майже двох років. Ми категоричні противники втручання у справи будь-якої держави, у тому числі противники втручання у внутрішні справи України", - сказав Єрмак.

Він додав, що за дорученням президента Володимира Зеленського державні органи зроблять усе від них залежне, щоб ті, хто організовував або брав участь у подібному втручанні, були притягнуті до відповідальності, незалежно від того, які позиції вони займають.

Єрмак також пояснив, що ОП у межах своїх повноважень може координувати державну політику та взаємодію між різними гілками влади.

"Держбюро розслідувань порушило кримінальну справу. Триває слідство, і ми чекаємо на його результати, слідство повинне дати відповіді на дуже багато запитань", - зазначив керівник ОП.

Єрмака наголосив, що хотів би, щоб співпраця з новою адміністрацією Сполучених Штатів вийшла на абсолютно новий якісний рівень.

Коментуючи розгляд всередині фракції "Слуга Народу" питання про запровадження США санкцій щодо Дубінського, Андрій Єрмак сказав: "Я знаю, що відбулася зустріч тимчасового повіреного у справах США Крістіни Квін з ядром фракції. Мене радує, що політична зрілість більшості депутатів зростає. Вони не приймають поспішних рішень, вони хочуть розібратися в цьому. Знаю, що була детальна розмова".

Нагадаємо, 11 січня Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США запровадило санкції проти семи людей та чотирьох організацій, які є частиною пов’язаної з Росією мережі закордонного впливу. Американська влада вказує на причетність до цієї мережі українського народного депутата Андрія Деркача, якого Вашингтон називає "російським агентом".

Під санкції потрапили народний депутат України зі "Слуги народу" Олександр Дубінський, колишній народний депутат Олександр Онищенко, колишній прокурор Костянтин Кулик, помічники Деркача Антон Симоненко та Дмитро Ковальчук, колишній працівник посольства США в Україні Андрій Теліженко та політолог Петро Журавель. Крім того, Міністерство фінансів США запровадило санкції проти компаній "Ера-Медіа", "Інформаційного агентства Онлі Н’юз", "Скептик" та сайту Nabuleaks.

Через кілька днів після цього перестав працювати сайт dubinsky.pro, домен якого було зареєстровано через американський хостинг.

Сам Дубінський заявив, що ніколи не втручався в американські вибори і не мав стосунку до оприлюднення "плівок Деркача".

25 січня, під час засідання "Слуги народу", Зеленський закликав Дубінського вийти з фракції. Той не погодився, а пізніше попросив про особисту зустріч із президентом.