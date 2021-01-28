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Рада прийняла в першому читанні закон Зеленського про реформу СБУ

Він передбачає зміни до 26 законів та кодексів.

Рада прийняла в першому читанні закон Зеленського про реформу СБУ
Фото: censor.net.ua

Верховна рада схвалила за основу закон президента Володимира Зеленського про реформу Служби безпеки України.

За нього проголосували 285 нардепів.

Законопроєкт №3196-д замінює закони "Про Службу безпеки України" і "Про загальну структуру і чисельність Служби безпеки України".

Він передбачає зміни до 26 законів та кодексів, які, зокрема, дають можливість звільнити СБУ від непритаманних для цієї служби функцій. Так, серед іншого, ліквідовуються спецпідрозділи СБУ по боротьбі із корупцією та організованою злочинністю.

У законі розмежовано контррозвідувальну та оперативно-розшукову діяльність спецслужби. Окремо визначено контррозвідувальні заходи, а також підстави та процедуру отримання санкції на їх проведення.

При цьому суттєво обмежується правоохоронна діяльність СБУ. Поступово, до 2024 року, функцію досудового розслідування мають передати до Державного бюро розслідувань.

У законі передбачене поетапне скорочення штатної чисельності служби до 10 тисяч співробітників, визначено нові стандарти соціальних гарантій співробітникам та їх грошового забезпечення. 

Раніше комітет нацбезпеки рекомендував парламенту схвалити законопроєкт у повторному першому читанні за основу.

Нагадаємо, у серпні 2019 року голова СБУ Іван Баканов заявляв, що в рамках реформи СБУ заплановано скоротити кількість її співробітників. При цьому решті піднімуть зарплати. Також після реформи введуть систему спецзвань.

При цьому Баканов зазначав, що не виключає, що на реформу СБУ впливали "ворожі спецслужби".

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