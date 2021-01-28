Тимошенко запропонувала фракціям підписати законопроєкт про "справедливі тарифи"

Проєкт закону передбачає, що український газ надходитиме українцям з рентабельністю не більше 30%, а газ із газових сховищ – за ціною закачки з урахуванням транспортування та податків.

«Батьківщина» пропонує усім фракціям парламенту до підписання законопроєкт №1177 про "справедливі тарифи". На цьому наголосила голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час виступу у Верховній Раді.

«Я хочу нагадати вам, що НКРЕКП при минулому президенті очолювалася керівником Липецької фабрики, і за п’ять років вони в 11 разів підняли ціни на газ і тепло та в сім разів підняли ціни на електроенергію. А потім державний аудит встановив, що з «Нафтогазу» виведено 225 мільярдів гривень і додатково 75 мільярдів не доплачено в бюджет грошей, які люди заплатили за тарифи. Продовжувати й зараз таку ж політику неприпустимо», – зауважила Юлія Тимошенко.

Голова «Батьківщини» закликала депутатів ухвалити закон про те, щоб український газ надходив українцям з рентабельністю не більше 30%, а газ із газових сховищ – за ціною закачки з урахуванням транспортування та податків.

«Сьогодні наша команда запропонує такий законопроєкт для підпису кожній фракції. І ми мусимо це прийняти та покласти край цій вакханалії, коли з наших людей беруть у два-три рази тарифи вищі, ніж вони можуть бути, а потім через НАК «Нафтогаз», як це було при попередній владі, виводять ці гроші в офшори, за межі України. У нас є вихід, потрібно діяти!» – наголосила Юлія Тимошенко.