Рада ухвалила постанову з рекомендаціями Кабміну щодо пільг на комунальні тарифи

Верховна Рада ухвалила постанову про заходи, спрямовані на соціальний захист населення у зв'язку з підвищенням цін на житлово-комунальні послуги. Перша редакція документу пропонувала повернути пільгову ціну на перші 100 кВт електроенергії, але профільний комітет рекомендував від цього відмовитися.

Один з авторів постанови та представник профільного комітету Андрій Герус під час засідання парламенту повідомив, що комітет рекомендував встановити пільги для мешканців 30-кілометрової зони біля АЕС, а також для дитячих будинків сімейного типу. Загалом постанова носить здебільшого рекомендаційний характер щодо дій уряду.

Кабмін у місячний термін має:

подати Верховній Раді України пропозиції щодо внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" у частині збільшення видатків за бюджетною програмою "Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі" (код 2501230);

вивчити питання та подати пропозиції щодо внесення змін до законодавства з метою завершення опалювального сезону 2020-2021 рр. на основі системи надання житлово-комунальних послуг населенню, що діяла до 1 січня 2021 року.

Постановою передбачено встановлення пільг на електричну енергію населенню, яке проживає в 30-кілометровій зоні атомних електростанцій, дитячим будинкам сімейного типу.

Нагадаємо, що 8 грудня Кабінет міністрів вніс зміни в положення про покладання спеціальних обов'язків (ПСО) на оптовому ринку електричної енергії, скасувавши тариф для населення на перші 100 кВт-год електроенергії з 1 січня 2021 року.До цього тариф на електроенергію для населення на перші 100 кВт-год на місяць становив 90 копійок (з ПДВ), а на наступні - 1,68 грн за кВт.

Підвищення тарифів, особливо зростання ціни газу, привело до масштабних протестів по всій країні.