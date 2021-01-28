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Volkswagen поступився Toyota званням найбільшого автовиробника в світі

Японці за рік продали більше 9,5 млн автомобілів.

Volkswagen поступився Toyota званням найбільшого автовиробника в світі
Фото: EPA/UPG

Японська автомобільна корпорація Toyota в 2020 році стала найбільшим автовиробником у світі, обійшовши німецький Volkswagen.

Як повідомляє Bloomberg, Toyota продала за рік 9,53 млн автомобілів (враховуючи продажі Daihatsu Motor Co. і Hino Motors Ltd.), тоді як Volkswagen - 9,31 млн.

Переможний для Toyota рік загалом видався для індустрії дуже складним. Хоча до кінця 2020 року попит на автомобілі частково відновився, але весняні зупинки заводів призвели до падіння продажів на 14% порівняно з 2019 році.

В Європейському Союзі, який є головним ринком для Volkswagen, продали на 24% менше автомобілів, ніж у докарантинному 2019 році. Toyota в свою чергу має більшу присутність на ринку США, де кількість проданих автомобілів впала не так сильно - на 15%.

Німецька корпорація, втім, в останні роки відходить від стратегії нарощування продажів в сторону більшої прибутковості. Хоча Volkswagen раніше продавав більше автомобілів, ніж Toyota, його рентабельність роками відстає від японців. Спад, спричинений пандемією COVID-19, тільки підкреслив це.

Volkswagen був найбільшим автовиробником у світі протягом 2015-2020 року, і, можливо, знову повернеться на вершину за підсумками 2021 року. Але аналітики вважають, що коронавірусний рік ознаменував початок тренду на світове лідерство Toyota.

Британська аналітична компанія IHS Markit прогнозує, що з 2022 року японська корпорація впевнено вийде на перше місце за  продажами і залишатиметься на ньому зі значним відривом щонайменше до 2025 року.

Загалом світовий автомобільний ринок у 2020 році становив 76,8 млн одиниць, але в 2021 році цей показник має зрости до 84,4 млн і сягнути 94,8 млн до середини десятиліття.

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