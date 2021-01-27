Кабмін виділив 1,4 млрд грн на компенсацію власникам електроопалення

Кабінет міністрів вирішив компенсувати власникам електроопалення 1,4 млрд гривень у зв'язку зі скасуванням пільгового тарифу на електричну енергію.

Про це повідомила пресслужба уряду.

"Це буде стосуватися не лише українців, які мають електроопалення, а й багатодітних сімей, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Людям не треба буде кудись ходити і носити довідки. Такі компенсації будуть автоматичні", - прокоментував прийняте рішення прем'єр Денис Шмигаль.

Згідно з проєктом постанови, право на компенсацію матимуть:

населення, яке проживає в житлових будинках, обладнаних електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості), і станом на 31 грудня 2020 року мало право на знижений тариф;

населення, яке проживає в негазифікованих багатоквартирних будинках без системи централізованого теплопостачання (у тому числі в сільській місцевості), і станом на 31 грудня 2020 року мало право на знижений тариф;

багатодітні, прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу.

Електрична енергія, згідно з проєктом, увійде до переліку товарів, що мають істотну соціальну значущість. Віднедавна туди потрапив і природний газ.

Нагадаємо, що з 1 січня 2021 року Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення, скасувавши пільговий тариф на перші 100 кВт. Нова фіксована ціна становить 1,68 грн/кВт-год із ПДВ.