Кабмін звільнив начальника Чорнобильської зони

Калашник займав посаду менше року.

Кабінет міністрів звільнив голову Державного агентства з управління зоною відчуження Сергія Калашника.

Рішення було прийнято на засідання уряду в середу, повідомив представника Кабміну в Верховній Раді Василь Мокан.

Калашник займав посаду з квітня 2020 року.

Замість нього тимчасовим виконувачем обов'язків керівника ДАЗВ став перший заступник Калашника Андрій Пляцко.

ДАЗВ - центральний орган виконавчої влади, який здійснює державну політику в сфері подолання наслідків Чорнобильської катастрофи і створення ефективної системи управління поводження з радіоактивними відходами.