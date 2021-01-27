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Кабмін звільнив начальника Чорнобильської зони

Калашник займав посаду менше року.

Кабмін звільнив начальника Чорнобильської зони
Фото: EPA/UPG

Кабінет міністрів звільнив голову Державного агентства з управління зоною відчуження Сергія Калашника.

Рішення було прийнято на засідання уряду в середу, повідомив представника Кабміну в Верховній Раді Василь Мокан.

Калашник займав посаду з квітня 2020 року.

Замість нього тимчасовим виконувачем обов'язків керівника ДАЗВ став перший заступник Калашника Андрій Пляцко.

ДАЗВ - центральний орган виконавчої влади, який здійснює державну політику в сфері подолання наслідків Чорнобильської катастрофи і створення ефективної системи управління поводження з радіоактивними відходами.

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