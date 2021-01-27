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Україна та Польща почали роботу над новим проєктом міжнародної технічної допомоги

Від початку двостороннього співробітництва регіони обох країн підписали понад 500 угод.

Україна та Польща почали роботу над новим проєктом міжнародної технічної допомоги
Фото: minregion.gov.ua

Від початку двостороннього співробітництва регіони України та Польщі підписали понад 500 угод про співпрацю.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Такий високий рівень обміном досвідом зробив Польщу одним з головних партнерів України у розвитку національної економіки. Шляхи його підвищення обговорили міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов та надзвичайний і повноважний посол Польщі Бартош Ціхоцкі під час двосторонньої зустрічі.

Сторони дійшли згоди, що одним з головних інструментів, який виведе регіональну співпрацю наших країн на нову сходинку, може стати новий проєкт міжнародної технічної допомоги, який буде реалізовувати Мінрегіон спільно з польським Міністерством фондів і регіональної політики. Він буде спрямований на підтримку імплементації Державної стратегії регіонального розвитку України на 2021-2027 роки у частині муніципальної політики та розвитку міських територій. Учасники зустрічі домовилися продовжувати діалог щодо розробки цього проєкту у цьому році.

"Ми цінуємо багаторічну підтримку польських партнерів, конструктивний діалог та постійну можливість для вивчення сусідського досвіду – найціннішого ресурсу у будь-якому починанні. Особливо в реформуванні вугільних регіонів – одного з головних пріоритетів роботи Мінрегіону", - зазначив Чернишов.

Співрозмовники також дійшли згоди найближчим часом провести онлайн зустрічі співголів Українсько-польської міжурядової координаційної ради з питань міжрегіонального співробітництва, а вже у другому півріччі 2021 року провести повноцінне засідання координаційної ради.

Ціхоцкі зі свого боку звернув увагу на важливість постійної підтримки високого рівня відносин між нашими країнами.

"Для нас важливо йти вперед. Попри пандемію, співпраця України та Польщі не повинна сповільнюватися", - сказав посол.

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