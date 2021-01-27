Ексголову ДПС Верланова оголосили в розшук

Національне антикорупційне бюро в кінці грудня оголосило в розшук колишнього голову Державної податкової служби України Сергія Верланова.

Про це повідомляється в судовому реєстрі.

У зв'язку з цим досудове розслідування в кримінальному провадженні №22020000000000241 проти Верланова зупинено.

Адвокат колишнього голови ДПС намагався оскаржити постанову детектива НАБУ, стверджуючи, що стороні обвинувачення на момент було достеменно відомо постійне місце проживання обвинуваченого. "Відтак, зупинення досудового розслідування дає підстави захиснику вважати, що представниками НАБУ та САП буде здійснюватися безстрокове протиправне політичне переслідування Верланова як колишнього топ-посадовця, що завдасть останньому душевних страждань через невизначеність щодо своєї долі", - йдеться в ухвалі Вищого антикорупційного суду від 15 січня.

Верланов прокоментував оголошення в розшук тими ж аргументами. "Нині проживаю у Німеччині за адресою, яку повідомив детективам НАБУ ще 17 грудня", - йдеться в телеграм-каналі колишнього податківця.

Фото: t.me/serhiy_verlanov

Суддя ВАКС відмовився скасувати постанову про розшук колишнього голови ДПС.

Нагадаємо, що Верланову повідомлено про підозру у зловживанні владою та службовим становищем.

Слідство вважає, що колишній голова ДПС незаконно скасував податкове повідомлення-рішення на суму 2 млрд 246 млн гривень, яке було донараховано рентну плату за користування надрами металургійному комбінату "АрселорМіттал Кривий Ріг". Через це бюджет України недоотримав податків на вказану суму.

Верланов виїхав з України 13 жовтня 2020 року після отримання від слідчого виклику для вручення підозри. 28 жовтня його було звільнено з Державної податкової служби.