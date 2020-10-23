В Офісі генпрокурора заявили, що підозрюваний у зловживанні владою Верланов вилетів з України

Він полетів до Туреччини ще 13 жовтня.

Колишній голова Державної податкової служби України Сергій Верланов виїхав за межі України після виклику для вручення підозри та на допит.

Про це в ефірі "112" повідомив представник Офісу генпрокуратури Ян Стрелюк.

"13 жовтня поточного року слідчим і прокурором було здійснено виклик Сергія Верланова для вручення письмового повідомлення про підозру і на допит. Однак станом на 13 жовтня поточного року ввечері Сергій Верланов покинув межі України. У нас є достеменні дані про це", - повідомив він.

16 жовтня Верланов не з'явився, тому прокурори повторно викликали його на 20 жовтня. Оскільки він не прийшов і цього дня, було підписано повідомлення про підозру та надіслано його за всіма відомими адресами, пов'язаними з проживанням і роботою Верланова.

"У нас є дані, що він вилетів зі Львова у Стамбул", - додав Ян Стрелюк.

Нагадаємо, досудовим розслідуванням встановлено, що колишній голова ДПС незаконно скасував податкове повідомлення-рішення на суму 2 млрд 246 млн гривень. Згідно з ним, Офісом великих платників податків ДПС України було донараховано рентну плату за користування надрами "АрселорМіттал". Таким чином, бюджет України недоотримав зазначену суму податків.

Сам Верланов заявив, що дізнався про підозру з новин. Він назвав звинувачення безпідставними.

У травні СБУ заявила, що підозрює колишнє керівництво ДПС у створенні механізму незаконного формування податкового кредиту "на мільярди гривень". У рамках цієї справи відбулися близько 100 обшуків у різних регіонах України за місцями роботи та проживання можливих фігурантів, зокрема і в колишнього голови ДПС Сергія Верланова та керівників територіальних управлінь відомства.

Після обшуків Верланов розповів, що співробітники Служби безпеки вивчили документи з електронних носіїв і нічого не вилучили.

24 квітня 2020 року Кабінет Міністрів звільнив Верланова після того, як міністр фінансів Ігор Уманський в інтерв'ю LB.ua звинуватив Податкову службу в "скручуванні" ПДВ.