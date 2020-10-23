"Близько 5,6 млн українців відсутні на податковій карті України", - Любченко

Близько 5,6 млн українців відсутні на податковій карті України.

Про це голова Державної податкової служби Олексій Любченко заявив в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна.

"Податкова служба України досить тривалий час не бачить на податковій карті з економічно активного населення 5,6 млн громадян", - сказав він.

Держреєстр фізосіб містить інформацію про 44,1 млн осіб, без урахування території ООС - 37,6 млн.

"Торік 19,7 млн громадян, або 45%, отримали різні доходи на 2 трлн гривень. З них доходи у вигляді зарплати - 11,6 млн громадян на 1,153 трлн грн, причому 2,1 млн - це пенсіонери. Тобто реально зарплату отримували лише 9,5 млн людей непенсійних віку", - пояснив Любченко.

За його словами, офіційно у 2019 році 13,4 млн економічно активних громадян, або 30% всього населення, не отримували доходів (у тому числі студенти, інваліди, домогосподарки тощо).

Раніше в інтерв'ю LB.ua Любченко заявив, що податки із зарплати можна зменшити на чверть.