Мінфін: у МВФ є питання до рішення Конституційного суду з приводу НАБУ

Раніше були певні занепокоєння з приводу відставки голови НБУ, але зараз "вже все нормально".

Заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук зазначив, що у Міжнародного валютного фонду немає претензій до того, як Україна виконує домовленості щодо структурних маяків чинної угоди stand-by.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню "Новое Время".

За його словами, раніше були певні занепокоєння з приводу відставки голови Нацбанку Якова Смолія. Але зараз, за його словами, "вже все нормально".

"Є новий голова Нацбанку, ми бачимо, що система працює стабільно, все нормально, ніяких змін в банківському секторі від зміни персоналій не відбулося. Тобто новий менеджмент НБУ дотримується визначеного курсу, незалежний Нацбанк працює як працював, відповідно", - пояснив Драганчук.

Заступник міністра зауважив, що в МВФ є питання до рішення Конституційного суду з приводу НАБУ. "Це рішення передбачає зміни в закон про НАБУ, які потрібно внести і прийняти. І, МВФ, звичайно, спостерігає за цим процесом",- сказав Драганчук.

За його словами, ніяких перепон для того, щоб Україні отримати транш у цьому році, наразі, немає.

"Відбувається робочий процес", - резюмував Драганчук.

Нагадаємо, 16 вересня Велика палата Конституційного Суду України визнала неконституційними окремі положення закону "Про Національне антикорупційне бюро України" від 14 жовтня 2014 року. Рішення стосується норм щодо наділення президента України повноваженнями утворювати НАБУ, призначати на посаду та звільняти з посади директора Бюро, тощо.

Перед цим, 28 серпня КСУ визнав неконституційним Указ президента про призначення Артема Ситника директором НАБУ. Суд дійшов висновку, що п'ятий президент Петро Порошенко підписанням указу про призначення Ситника у 2015 році перевищив свої повноваження. Згідно з рішенням КС, призначати та звільняти директора НАБУ повинен Кабінет Міністрів.

Національний банк України наголошує на важливості продовження співпраці з МВФ, яка є базовою передумовою для повноцінного фінансування дефіциту державного бюджету.

21 жовтня Уряд створив міжвідомчу робочу групу з питань координації переговорного процесу з МВФ.