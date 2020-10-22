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Запуск Дія City дозволить збільшити обсяг IT-ринку в Україні з $6 до $12 млрд до 2025 року, - ЗМІ

Проект пропонує нову правову модель для IT- компаній.

Запуск Дія City дозволить збільшити обсяг IT-ринку в Україні з $6 до $12 млрд до 2025 року, - ЗМІ
Фото: Tyler Franta/Unsplash

Завдяки запуску Міністерством цифровий трансформації проекту Дія City обсяг ринку IT в Україні може зрости вдвічі - з 6 до 12 млрд доларів до 2025 року, а кількість робочих місць в індустрії досягне 450 тисяч. Про це йдеться в матеріалі "Цензор.нет".

"Міністерство цифрової трансформації втілило в Дія City систему, яка допоможе створити в Україні Кремнієву долину і пишатися національним IT-продуктом. За прогнозами фахівців, обсяг ринку IT в Україні зросте з 6 мільярдів доларів до 12 мільярдів доларів в 2025 році, за п'ять років кількість робочих місць в галузі збільшиться до 450 000", - говориться в статті.

Дія City - проект Мінціфри, який пропонує нову правову модель для IT- компаній в Україні. Для резидентів буде діяти особлива система оподаткування, зможуть застосовуватися елементи англійського права, європейська модель захисту інтелектуальних прав і інші особливості.

Олександр Борняков, заступник Міністра цифровий трансформації і керівник проекту, зазначає, що Дія City покликана створити комфортні умови для роботи IT-компаній і можливості самореалізації для профільних фахівців в Україні.

"Саме тому ми працюємо над Дія City, яка дозволить фахівцям працювати в компаніях-мрії, не виїжджаючи з країни. Хочеш працювати у відомій технологічної компанії? Так роби це в Україні. Ми створюємо умови, при яких і ці компанії зможуть бути успішно представленими в нашій країні", - наводить автор слова заступник міністра.

При цьому резидентство не стане обов'язковим, такий вибір залишиться за кожною компанією. Колишні правила роботи галузі при цьому залишаться без змін для тих, хто не захоче приєднуватися до проекту. Однак для майбутніх резидентів Дія City зможе полегшити завдання капіталізації бізнесу, забезпечити підтримку на державному рівні і полегшити інші аспекти роботи.

Проект підтримав президент Володимир Зеленський, висловивши свою політичну волю до його реалізації. Тепер законопроекти, що регламентують роботу Дія City, повинен підтримати парламент.

Резидентство в Дія City при цьому не буде обов'язковим, для інших компаній продовжать діяти нинішні умови роботи. Вибір про резидентство залишається за кожною окремо взятою компанією.

За словами Олександра Борнякова, говорити про терміни введення законодавчих змін поки складно, проте він розраховує на запуск Дія City ще до нового року.

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