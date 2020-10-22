НБУ зменшив прогноз інфляції на 2020 рік до 4,1%, а на 2021 - збільшив до 6,5%

Попередній прогноз на 2020 рік був 4,7%, а на 2021 рік - 5,5%.

Національний банк переглянув прогноз інфляції на 2020 рік у бік зменшення - до 4,1%.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

"Прискорення зростання цін в кінці року зумовлюватиметься насамперед подальшим відновленням економічної активності на фоні збереження м’якої монетарної та фіскальної політики, а також подорожчанням енергоносіїв. Низька база порівняння минулого року також матиме помітний статистичний ефект для обрахунку темпів річної інфляції", - йдеться у повідомленні.

У Нацбанку прогнозують, що у 2021 році зростання споживчих цін пришвидшиться до 6,5% - під впливом пожвавлення економіки, ефекту від цьогорічного послаблення гривні, а також підвищення мінімальної зарплати, що сприятиме внутрішньому попиту. Втім, вважають в НБУ, вихід за верхню межу цільового діапазону буде тимчасовим.

НБУ також допускає короткочасне відхилення інфляції від цілі, щоб економіка швидше повернулася на шлях стійкого зростання. Водночас Нацбанк застосує монетарний інструментарій для повернення інфляції у 2022 році в цільовий діапазон.

Попередній прогноз по інфляції на 2020 рік був 4,7%, а на 2021 рік - 5,5%.

Прогноз ВВП на поточний рік залишається незмінним. Зазначається, що основним драйвером росту ВВП на рівні 4% у 2021-2022 роках залишатиметься приватне споживання. Економічне зростання підтримають фіскальні стимули, м’яка монетарна політика та відновлення зовнішнього попиту. Важливою передумовою такого сценарію є відсутність у майбутньому жорстких карантинних обмежень як в Україні, так і у світі.

Нагадаємо, НБУ втретє поспіль зберіг облікову ставку на рівні 6%. Зазначалося, що збереження м’якої монетарної політики спрямоване на підтримку економічного відновлення і досягнення цілі з інфляції. У вересні інфляція залишалася нижчою від цільового діапазону 5%+/-1 в.п.