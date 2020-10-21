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МАУ повідомила про відтермінування рейсів у Брюссель, Дюссельдорф і Прагу до 27 листопада

У Баку та Єреван рейси скасовано принаймні до 13 листопада.

МАУ повідомила про відтермінування рейсів у Брюссель, Дюссельдорф і Прагу до 27 листопада
Фото: www.flyuia.com

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" відтерміновує початок виконання рейсів Київ-Брюссель-Київ, Київ-Дюссельдорф-Київ і Київ-Прага-Київ до 27 листопада.

Перегляд рейсів за вказаними маршрутами обумовлений продовженням карантинних обмежень на перетин кордонів з метою запобігання розповсюдженню COVID-19, інформує пресслужба компанії.

Також МАУ ухвалила рішення про відтермінування рейсів у Єреван та Баку до 13 листопада. Відповідний крок обумовлений високим ступенем ризиків для безпеки польотів у зоні вірменсько-азербайджанського конфлікту.

"Дане рішення синхронізується з позицією Державної авіаційної служби України щодо існування високого рівня ризиків на невизначений термін", - зауважують у МАУ.

Також у компанії зазначають, що уряд Грузії продовжив карантинні заходи в країні задля запобігання розповсюдженню COVID-19 до 1 грудня включно.

Усі інші маршрути залишаються без змін.

Раніше в МАУ заявили про намір скоротити майже 900 співробітників у зв’язку з тимчасовим призупинення діяльності під час карантину, через що компанія зазнала 60 млн доларів США збитків.

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