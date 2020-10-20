"Бізнес шанованих людей" за три роки вивів із України понад $22 млрд, - голова Держподаткової
"Бізнес шанованих людей" за три роки вивів із України понад $22 млрд, - голова Держподаткової
Зеленський назвав умову запровадження в країні жорсткого карантину
Зеленський назвав умову запровадження в країні жорсткого карантину
Держфінмоніторинг виявив відмивання коштів на 60,3 млрд гривень
Держфінмоніторинг виявив відмивання коштів на 60,3 млрд гривень
Вихід Ярмоленка перевернув гру "Вест Гема" проти команди Моуріньо
Вихід Ярмоленка перевернув гру "Вест Гема" проти команди Моуріньо
Опитування Зеленського: з‘явилися деталі про формат проведення
Опитування Зеленського: з‘явилися деталі про формат проведення
Віктор Медведчук проти Василя Стуса. Суд над книжкою Вахтанга Кіпіані
Віктор Медведчук проти Василя Стуса. Суд над книжкою Вахтанга Кіпіані
В Коломиї від ускладнень коронавірусу помер 8-річний хлопчик
В Коломиї від ускладнень коронавірусу помер 8-річний хлопчик
Руслан Буяновський: "У більшості пацієнтів коронавірусна хвороба проходить сама, без лікування"
Руслан Буяновський: "У більшості пацієнтів коронавірусна хвороба проходить сама, без лікування"
Дарницький райсуд заборонив продаж книги Кіпіані про Стуса та зобов'язав видалити з неї інформацію про Медведчука
Дарницький райсуд заборонив продаж книги Кіпіані про Стуса та зобов'язав видалити з неї інформацію про Медведчука
ГоловнаЕкономікаДержава

"Зробити так, щоб децентралізація практично працювала", - Чернишов про плани на наступний рік

Після виборів потрібно здійснити низку організаційних заходів, спрямованих, насамперед, на проведення перших сесій місцевих рад, затвердження місцевих бюджетів та утворення нових райдержадміністрацій.

"Зробити так, щоб децентралізація практично працювала", - Чернишов про плани на наступний рік
Фото: facebook

Міністерство розвитку громад та територій України серед пріоритетних завдань на наступний рік визначило завершення реформи децентралізації, її практичне застосування Про це в ході засідання секторальної робочої групи «Децентралізація та регіональний розвиток. Блок: Децентралізація» зазначив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

За його словами, після 25 жовтня потрібно здійснити низку організаційних заходів, спрямованих, насамперед, на проведення перших сесій місцевих рад, затвердження місцевих бюджетів та утворення нових райдержадміністрацій.

«На сьогодні викликом для реформи є відсутність правових механізмів реорганізації органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, правонаступництва майна, майнових прав, зобов’язань тощо органів місцевого самоврядування та місцевих органів державної влади у зв’язку з утворенням громад та районів. Відсутній у законодавстві й суб’єкт створення та реорганізації районних державних адміністрацій. З огляду на це першочерговим є розгляд Верховною Радою України законопроєкту щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій (реєстр. №3651-д) та нових редакцій законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні адміністрації», — наголосив міністр.

Також Чернишов нагадав, що більшу частину законодавчих актів щодо реформи децентралізації вже прийнято - зокрема, постанову «Про утворення та ліквідації районів», Закон України про внесення змін до Бюджетного кодексу України, яким змінено правові засади функціонування бюджетної системи України, яка враховує зміну територіального устрою громад та районів (реєстр. № 3614) тощо.

"Основна ціль на наступний рік — завершити реформу децентралізації і зробити так, щоб вона практично працювала", - зазначив Олексій Чернишов.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також