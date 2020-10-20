"Зробити так, щоб децентралізація практично працювала", - Чернишов про плани на наступний рік

Після виборів потрібно здійснити низку організаційних заходів, спрямованих, насамперед, на проведення перших сесій місцевих рад, затвердження місцевих бюджетів та утворення нових райдержадміністрацій.

Міністерство розвитку громад та територій України серед пріоритетних завдань на наступний рік визначило завершення реформи децентралізації, її практичне застосування Про це в ході засідання секторальної робочої групи «Децентралізація та регіональний розвиток. Блок: Децентралізація» зазначив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

За його словами, після 25 жовтня потрібно здійснити низку організаційних заходів, спрямованих, насамперед, на проведення перших сесій місцевих рад, затвердження місцевих бюджетів та утворення нових райдержадміністрацій.

«На сьогодні викликом для реформи є відсутність правових механізмів реорганізації органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, правонаступництва майна, майнових прав, зобов’язань тощо органів місцевого самоврядування та місцевих органів державної влади у зв’язку з утворенням громад та районів. Відсутній у законодавстві й суб’єкт створення та реорганізації районних державних адміністрацій. З огляду на це першочерговим є розгляд Верховною Радою України законопроєкту щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій (реєстр. №3651-д) та нових редакцій законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні адміністрації», — наголосив міністр.

Також Чернишов нагадав, що більшу частину законодавчих актів щодо реформи децентралізації вже прийнято - зокрема, постанову «Про утворення та ліквідації районів», Закон України про внесення змін до Бюджетного кодексу України, яким змінено правові засади функціонування бюджетної системи України, яка враховує зміну територіального устрою громад та районів (реєстр. № 3614) тощо.

"Основна ціль на наступний рік — завершити реформу децентралізації і зробити так, щоб вона практично працювала", - зазначив Олексій Чернишов.