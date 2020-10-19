Зеленський просить Шмигаля розібратися з ТЕС Ахметова, яку раніше прем'єр очолював

Президент Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю "сформувати конкурентний ринок електричної енергії" на Бурштинському острові, залучивши Антимонопольний комітет. Про це йдеться у листі Зеленського, повідомляє "Економічна правда".

Зокрема, президент просить "опрацювати питання щодо формування конкурентного ринку електричної енергії в торговій зоні "Острів Бурштинської ТЕС", залучивши до вказаної проблеми Антимонопольний комітет".

Зазначимо, що 90% генеруючих потужностей у цьому регіоні припадає на Бурштинську ТЕС енергохолдингу ДТЕК. У першому кварталі 2020 року у цьому регіоні ціна на електроенергію була найвища у Європі.

Денис Шмигаль очолював Бурштинську ТЕС у якості директора у 2018-2019 роках.