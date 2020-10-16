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Профільний комітет сьогодні не розглянув проєкт бюджету-2021 (оновлено)

"Реальна причина зриву - нема голосів". 

Профільний комітет сьогодні не розглянув проєкт бюджету-2021 (оновлено)
Фото: Верховна Рада

Бюджетний комітет 16 жовтня не може зібратися для розгляду проєкту державного бюджету на 2021 рік.

Про це у Telegram повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

За його словами, це означає, що 20 жовтня Рада не зможе голосувати за бюджет у першому читанні.

"Чи то кворуму нема, чи текст не підготований. Формальна частина не так важлива. Реальна причина зриву - нема голосів", - написав Железняк.

Нардеп додав, що зрив засідання Комітету дає підстави не виносити бюджет на голосування 20 жовтня.

Оновлення. Железняк повідомив, що з'явилися тільки 11 з 18 членів комітету, тобто кворум не зібрався. Засідання не відбулося. 

Нагадаємо, що 18 вересня міністр фінансів Сергій Марченко презентував парламенту проєкт державного бюджету на 2021 рік.

Він ґрунтується на макроекономічному прогнозі, згідно з яким передбачається зростання реального ВВП на 4,6% після падіння на 4,8%. Інфляція прогнозується на рівні 7,3%. Середньорічний курс - 29,1 гривні до долара США.

До проєкту Державного бюджету на 2021 рік депутати запропонували 2451 поправку. З 12 по 15 жовтня Комітет ВРУ з питань бюджету повинен був визначити, які з правок будуть враховані. 20 жовтня парламент повинен проголосувати бюджет-2021 у першому читанні.

15 жовтня стало відомо, що 20 жовтня із щорічним посланям до парламенту виступатиме Володимир Зеленський. 

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