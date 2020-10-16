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Нардеп Тищенко повідомив про позитивний тест на коронавірус

За словами парламентаря, він "переходить на запасний лікарняний бункер".

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко повідомив про отримання позитивного тесту на коронавірус.

На своїй сторінці у Facebook він написав, що має температуру 36,8.

"Почуваюся як танк, якому підбили гусеницю. Команда працює оперативно. Зв'язок цілодобовий. У всіх наших кандидатів бойовий настрій", - написав він.

Тищенко опублікував фото із ліками та написав, що "переходить на запасний лікарняний бункер".

Микола Тищенко
Фото: Facebook Николай Тищенко
Микола Тищенко

Нагадаємо, сьогодні про позитивний результат тесту також повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов. Він сказав, що самоізолюється на два тижні.

Наприкінці вересня через спалах коронавірусу у Верховній Раді було вирішено скасувати пленарні засідання до 20 жовтня.

Протягом кількох днів ковід виявили у 10 нардепів та представників апарату. Так, на коронавірус захворіла керівниця партії "Голос" Кіра Рудик. 29 вересня про позитивний тест на ковід повідомили також п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко та нардеп від "Слуги народу" Жан Беленюк.

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