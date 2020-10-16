Посол Німеччини спрогнозувала, коли повноцінно відновиться безвіз для України

Фельдгузен припускає, що наступного літа українцям можна сподіватися на відпустки в Європі.

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен прогнозує, що робота безвізового режиму України з Європейським Союзом повністю відновиться до літа 2021 року.

Про це вона повідомила інтерв'ю "Європейській правді".

"Мій особистий прогноз: нинішня ситуація триватиме до кінця весни 2021 року. До того часу все ж має з’явитися вакцина, і я сподіваюся, що це дозволить відкрити кордони для вільних подорожей. Хоча масова вакцинація – це також процес, якій потребує часу", - заявила посол.

За її словами, наступного літа українцям можна сподіватися на відпустки в Європі.

"Дозволю собі трохи оптимізму: вірю, що наступного літа відпустки та перельоти будуть можливими. Ми й самі цього чекаємо. Приміром, моя відпустка в Ісландії цього року зірвалася, тож я дуже розраховую на наступний рік", - сказала Фельдгузен.

Посол зауважила, що обмеження на поїздки діють не тільки для українців, навіть всередині ЄС є "червоні зони", де діє обмеження подорожей і після повернення з яких треба йти на карантин.

"Але все одно цей період колись завершиться. Він завершиться, коли з’явиться вакцина, або принаймні ефективні ліки від коронавірусу, які зможуть забезпечити, щоби смертність від COVID-19 значно знизилася", - додала дипломат.

Нагадаємо, у жовтні голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС не планує вводити загальний карантин і закривати кордони. Єврокомісія розробила єдині правила переміщень з класифікацією регіонів залежно від рівня пандемії.