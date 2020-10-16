Чудо-трава: пригоди медичного канабісу в Україні та світі
Чудо-трава: пригоди медичного канабісу в Україні та світі
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
(В)опрос дня
(В)опрос дня
В Офісі президента назвали всі п’ять запитань опитування Зеленського
В Офісі президента назвали всі п’ять запитань опитування Зеленського
Справа Марківа: італійський прокурор говорить про слабкість звинувачення
Справа Марківа: італійський прокурор говорить про слабкість звинувачення
Федерація плавання відсторонила 4-разового чемпіона світу за позашлюбний зв'язок
Федерація плавання відсторонила 4-разового чемпіона світу за позашлюбний зв'язок
МВФ: вихід після коронакризи буде складним, а її наслідки відчуватимуться роками
МВФ: вихід після коронакризи буде складним, а її наслідки відчуватимуться роками
Зеленський озвучив друге питання всенародного опитування (оновлено)
Зеленський озвучив друге питання всенародного опитування (оновлено)
Рада НБУ готується завтра розглянути питання про звільнення Рожкової (оновлено)
Рада НБУ готується завтра розглянути питання про звільнення Рожкової (оновлено)
ГоловнаСуспільствоЖиття

Посол Німеччини спрогнозувала, коли повноцінно відновиться безвіз для України

Фельдгузен припускає, що наступного літа українцям можна сподіватися на відпустки в Європі.

Посол Німеччини спрогнозувала, коли повноцінно відновиться безвіз для України
Фото: kiew.diplo.de

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен прогнозує, що робота безвізового режиму України з Європейським Союзом повністю відновиться до літа 2021 року.

Про це вона повідомила інтерв'ю "Європейській правді".

"Мій особистий прогноз: нинішня ситуація триватиме до кінця весни 2021 року. До того часу все ж має з’явитися вакцина, і я сподіваюся, що це дозволить відкрити кордони для вільних подорожей. Хоча масова вакцинація – це також процес, якій потребує часу", - заявила посол.

За її словами, наступного літа українцям можна сподіватися на відпустки в Європі.

"Дозволю собі трохи оптимізму: вірю, що наступного літа відпустки та перельоти будуть можливими. Ми й самі цього чекаємо. Приміром, моя відпустка в Ісландії цього року зірвалася, тож я дуже розраховую на наступний рік", - сказала Фельдгузен.

Посол зауважила, що обмеження на поїздки діють не тільки для українців, навіть всередині ЄС є "червоні зони", де діє обмеження подорожей і після повернення з яких треба йти на карантин.

"Але все одно цей період колись завершиться. Він завершиться, коли з’явиться вакцина, або принаймні ефективні ліки від коронавірусу, які зможуть забезпечити, щоби смертність від COVID-19 значно знизилася", - додала дипломат.

Нагадаємо, у жовтні голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС не планує вводити загальний карантин і закривати кордони. Єврокомісія розробила єдині правила переміщень з класифікацією регіонів залежно від рівня пандемії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Новини по темі:

Читайте також