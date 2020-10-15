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В Запоріжжі місцевий житель обстріляв авто кандидата в депутати міської ради

Постраждалих в ході інциденту немає, в автомобілі пошкоджено праве пасажирське вікно.

В Запоріжжі місцевий житель обстріляв авто кандидата в депутати міської ради
Фото: Макс Требухов

В Запоріжжі місцевий мешканець здійснив постріл у бік автомобіля "Фольксваген Кадді" кандидата в депутати міської ради.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області.

"15 жовтня близько 18:20 до чергової частини Комунарського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від кандидата в депутати міської ради, 1965 року народження про те, що на вулиці Приватній невідома особа з невстановленого предмету здійснила постріл у бік її автомобіля «Фольксваген Кадді»", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постраждалих в ході інциденту немає, в автомобілі пошкоджено праве пасажирське вікно.

На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група поліції. В ході проведення оперативних заходів особа порушника була встановлена. Ним виявився місцевий мешканець 1979 року народження. 

Його доставили до Комунарського відділення поліції для дачі пояснень.

З його помешкання також вилучили пневматичну гвинтівку, з якої, ймовірно, було пошкоджено автівку кандидата в депутати. Зброю направлять на експертизу.

Наразі вирішується питання правової кваліфікації події.

Фото: zp.npu.gov.ua

Нагадаємо, Національна поліція в Одесі затримала місцевого мешканця та голову однієї з виборчих комісії за підозрою у підготовці підкупу виборців.

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