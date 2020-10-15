В Запоріжжі місцевий житель обстріляв авто кандидата в депутати міської ради

В Запоріжжі місцевий мешканець здійснив постріл у бік автомобіля "Фольксваген Кадді" кандидата в депутати міської ради.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області.
"15 жовтня близько 18:20 до чергової частини Комунарського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від кандидата в депутати міської ради, 1965 року народження про те, що на вулиці Приватній невідома особа з невстановленого предмету здійснила постріл у бік її автомобіля «Фольксваген Кадді»", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що постраждалих в ході інциденту немає, в автомобілі пошкоджено праве пасажирське вікно.
На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група поліції. В ході проведення оперативних заходів особа порушника була встановлена. Ним виявився місцевий мешканець 1979 року народження.
Його доставили до Комунарського відділення поліції для дачі пояснень.
З його помешкання також вилучили пневматичну гвинтівку, з якої, ймовірно, було пошкоджено автівку кандидата в депутати. Зброю направлять на експертизу.
Наразі вирішується питання правової кваліфікації події.
Нагадаємо, Національна поліція в Одесі затримала місцевого мешканця та голову однієї з виборчих комісії за підозрою у підготовці підкупу виборців.