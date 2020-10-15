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У будинку на Позняках, де влітку стався вибух, виявили зброю, боєприпаси та вибухівку

Власника квартири затримано.

У Києві в одній із квартир у будинку на Позняках, де влітку стався вибух, рятувальники виявили вогнепальну зброю, боєприпаси та вибухонебезпечні рідини.

Фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua

Про це повідомили у Департаменті муніципальної безпеки КМДА.

"Зокрема, з квартири вилучено пістолети, рушниці, боєприпаси та ємкості, попередньо, із вибухонебезпечною речовиною", - сказано в повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Вилучену зброю, боєприпаси та ємкості передано до поліції для проведення слідчих дій.

Нагадаємо, 21 червняна вулиці Соломії Крушельницької, 1/5 стався вибух у багатоповерховому будинку. Обвалилися квартири чотирьох поверхів будівлі. З дому евакуювали 23 людей, загинули п’ятеро людей. Попередньо поліція встановила, що в будинку стався вибух газу.

13 жовтня розпочали пошук та повернення особистих речей мешканцям будинку. Повідомляли, що рятувальники підіймаються сходами до квартир, збирають речі та майно та викладають через вікно до спеціальної люльки, яку підіймає та опускає кран.

З міркувань безпеки до квартир заходять лише рятувальники. Мешканці квартир перебувають біля будинку і надають інформацію про майно та цінні речі, які необхідно забрати.

Після повернення майна розпочнуть демонтаж аварійного під’їзду.

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