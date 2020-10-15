Боротьба за столицю або місцеві вибори у Києві

Менше двох тижнів залишилося до місцевих виборів , які відбудуться 25 жовтня. Традиційно запекла боротьба навколо крісла мера і місць в міській раді триває в столиці. Адже міський голова Києва і місцеві депутати мають великі повноваження та доступ до розподілу грошей, землі та інших ресурсів. Після реформи децентралізації вплив місцевих політиків в Києві збільшився ще більше.

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Водночас невирішеними залишаються проблеми, які турбують киян, – вартість і якість комунальних послуг, завантаженість вулиць транспортом, погана медицина і незаконні забудови. Крім цього, Київ входить до топ-5 міст з найбільш забрудненим повітрям, а столичні дороги залишають бажати кращого. Але як пересічному киянину чи киянці вплинути на розв’язання цих проблем? Це можна зробити за допомогою голосування на місцевих виборах мера і депутатів Київради.

Міська рада та міський голова Києва

Столиця України має спеціальний статус, що визначений Конституцією та іншими законами. Це означає, що місцеве самоврядування у місті Києві здійснюється трохи інакше, ніж в інших регіонах країни.

Система місцевого самоврядування у місті Києві включає територіальну громаду міста, міського голову, міську раду, виконавчий орган міської ради, районні у місті ради (нині вони не утворені), органи самоорганізації населення. Фактично, жителів столиці в органах місцевого самоврядування (ОМС) представлятимуть міський голова та міська рада. Саме їх обиратимуть громадяни на прийдешніх місцевих виборах у Києві.

Загалом, Київська міська рада складатиметься зі 120 депутатів. На це впливає кількість виборців столиці – 2 млн 114 тис. виборців. Це 71% від усього населення Києва.

Місцева влада територіальної громади міста Києва насправді є найближчою до його жителів. Вона повинна добре знати, які проблеми існують у громаді і як їх розв’язати, аби жителі відчули зміни. Насправді органи місцевого самоврядування Києва мають доволі широкі повноваження у різних сферах. Для їхнього здійснення вони мають власний значний бюджет. Так, у 2019 році видатки бюджету міста Києва склали 61,12 млрд грн, що у 2,5 рази більше порівняно з 2014 роком.

На прикладі проблем жителів столиці розглянемо, які повноваження мають органи місцевого самоврядування та що вони мають робити. На думку жителів Києва, однією з найбільш проблемних сфер в столиці є погана медицина. Водночас, через пандемію COVID-19 стан охорони здоров'я нині є вкрай актуальною проблемою для всієї країни. Міська рада повинна забезпечувати наявність кадрів та інфраструктури, щоб всі жителі міста мали доступ до якісних медичних послуг. На практиці це означає, що саме Київрада ухвалює рішення про створення, закриття, реорганізацію або перепрофілювання лікарень. Відповідальністю міської ради також є питання ремонту, утеплення лікарень та поліклінік, відкриття нових відділень, закупівлі обладнання, надання ліків пільговим категоріям громадян.

Завантаженість вулиць транспортом є наріжною проблемою для жителів Києва та сусідніх громад. Вона пов’язана з хаотичною забудовою, оскільки населення столичної громади зростає, а про розвиток інфраструктури ніхто серйозно не задумується. Загалом органи місцевого самоврядування Києва затверджують містобудівні програми та генеральні плани. У них вони мали б враховувати всі інфраструктурні розв’язки. Сюди належать ширина автомобільних доріг, будівництво об’їзних шляхів, зручність тротуарів і велосипедних доріжок тощо.

До того ж, саме місцева влада розпоряджається землями громади Києва. Вона ухвалює рішення про приватизацію земельних ділянок або надання їх у користування, надає згоди на будівництво. Тобто, ОМС повинні не лише дозволяти забудовувати свій населений пункт, а й правильно планувати це будівництво разом з розвитком інфраструктури.

Те саме стосується дорожнього трафіку. Якщо містяни паркують свої автомобілі на тротуарах чи лишають їх прямо на проїжджій частині дороги, то ви не маєте їх обходити чи стояти вічність у заторах. З цим повинна розібратися місцева влада. Вона організовує стоянки та майданчики для паркування і затверджує порядок переміщення неправильно припаркованих транспортних засобів на штрафні майданчики. Також ОМС можуть ініціювати створення або збільшення комунальних підприємств, що займаються перевезенням громадян. Це дозволить значно розвантажити вулиці через низьку вартість проїзду, створити робочі місця та мати додатковий дохід до місцевого бюджету.

За якість доріг і тротуарів, які знаходяться на балансі міста Києва, повну відповідальність несе місцева влада. Вона забезпечує капітальний і поточний ремонт доріг, будує нові та ремонтує старі шляхопроводи, створює пішохідні зони та велосипедні доріжки. Міський голова призначає керівників комунальних підприємств, які займаються ремонтом дорожнього покриття.

При цьому, Київська міська рада не впливає на якість покриття доріг районного, обласного і державного значень у столиці. На них впливає Київська міська державна адміністрація (КМДА). Як правило, головою КМДА президент призначає мера Києва, який переміг на виборах. Тому на якість доріг районного, обласного і державного значень у Києві може впливати міський голова.

Що стосується сфери ЖКГ, місцева влада повинна затверджувати норми споживання комунальних послуг, контролювати якість питної води, погоджувати схеми розвитку теплопостачання, забезпечувати стабільність надання послуг з водопостачання та водовідведення. Водночас тарифи на тепло та воду в Києві на відміну від більшості інших міст України затверджує національний регулятор. А ось за тарифи на вивезення сміття відповідає Київська міська державна адміністрація, яку очолює мер.

Питання забруднення повітря, ґрунтів чи водойм у столиці мала б також вирішувати місцева влада. У сфері екології вона може доволі багато. Перш за все, органи місцевого самоврядування міста Києва формують та реалізують місцеву політику щодо охорони довкілля через обов’язкове затвердження цільових програм міста. Також саме місцева влада встановлює ставки земельного податку, розміри плати за користування природними ресурсами, відшкодування за забруднення довкілля та інші екологічні збитки, платежів за користування комунальними та санітарними мережами відповідних населених пунктів.

Управління територіями і об'єктами природно-заповідного фонду місцевого значення та іншими територіями, що підлягають особливій охороні, теж виключна відповідальність місцевих управлінців. І робота з даними – оприлюднення геопросторових даних та метаданих, що створені за рахунок коштів місцевого бюджету або коштів міжнародної технічної допомоги, на їхніх плечах.

Крім повноважень в конкретних сферах, місцеве самоврядування в Києві управляє об’єктами комунальної власності територіальної громади міста. Сюди належать різні комунальні підприємства, школи, лікарні, дитячі садочки, музеї, театри, ринки, санаторії, інтернати тощо. Прикладами можуть бути Комунальне підприємство «Київжитлоспецексплуатація», Заклад культури «Київський муніципальний академічний театр ляльок» або Комунальне підприємство «Житній ринок».

А от ситуація з посадою міського голови в Києві відрізняється від інших регіонів України. Через поєднання в особі мера Києва двох різних посад – міського голови та голови Київської міської державної адміністрації – він має більші повноваження, ніж голови громад інших адміністративних одиниць. Пов’язано це з тим, що виконавчим органом Київської міської ради є КМДА, яка паралельно виконує функції державної виконавчої влади, що є особливістю здійснення виконавчої влади в місті Києві. Тому, фактично, мер Києва є відповідальним за рішення та дії всіх виконавчих органів міста.

Також від нього залежить кількісний та персональний склад виконкому міської ради (якою є КМДА), наявність необхідних підрозділів та департаментів у різних галузях, фінансових розпорядників тощо. Як ми вже зазначали, мер є головою виконкому міської ради (КМДА), тому саме він підписує всі їхні рішення. На додачу, міський голова – головний розпорядник бюджетних коштів за цільовими призначеннями, які затвердила міська рада. Тому якщо кошти з міського бюджету пішли «не туди», за це, у першу чергу, відповідає міський голова.

На завершення

Серед усієї різноманітності політичної реклами пересічному українцеві може бути складно обрати місцевих політиків, які йдуть у владу не для задоволення власних інтересів, а для поліпшення життя громади. Але це питання стосується вашого здоров'я і якості життя, які залежать зокрема і від стану медицини, безпеки доріг та громадського транспорту, ступеня забруднення повітря та води тощо. Хіба це не вагомий привід розібратися з програмами та політичною репутацією осіб, які претендують на те, щоб в найближчі п'ять років визначати, що буде з ключовими сферами життя киян?

Перше, на що варто звернути увагу, ухвалюючи рішення, за кого проголосувати, – чи відповідають передвиборчі обіцянки кандидатів та їхня критика опонентів повноваженням місцевої влади. Якщо ні, кандидати або не знають повноважень органу, до якого обираються, або намагаються свідомо маніпулювати громадською думкою.

Детальніше про повноваження органів місцевого самоврядування читайте за посиланням.

Автори: Костянтин Шокало, Марія Квіцінська, аналітики Центру спільних дій