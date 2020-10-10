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ЦВК роз’яснила, як заповнювати бюлетень на місцевих виборах

В Комісії навели приклади правильного та неправильного його заповнення.

ЦВК роз’яснила, як заповнювати бюлетень на місцевих виборах
ЦВК
Фото: ЦВК

Центральна виборча комісія затвердила Роз’яснення щодо порядку заповнення виборчого бюлетеня на місцевих виборах, які відбудуться в Україні 25 жовтня.

Про це повідомляється на сайті ЦВК.

В документі прописано послідовність заповнення бюлетеня а також наведено приклад правильного та неправильного його заповнення.

"Комісія розʼяснила порядок проставлення у такому бюлетені позначки “плюс” (+) або “галочки” (✓), або іншої, що засвідчує волевиявлення виборця. А також – правильність написання порядкового номера кандидата в депутати від місцевої організації політичної партії, яку виборець підтримав", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці вересня ЦВК затвердила форми та кольори виборчих бюлетенів

Минулого року ЦВК зазначала, що такого дизайну, який мали бюлетені на парламентських виборах, в Україні ще не було.

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