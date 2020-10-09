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Коронавірус підтвердили у 34 співробітників ЦВК

71 із 281 працівників Центрвиборчкому перебувають на лікарняному.

У Центральній виборчій комісії підтверджено 34 випадки захворювання на коронавірус. 71 із 281 працівників перебувають на лікарняному. Багато з них продовжує працювати дистанційно.

Про це інформує пресслужба Центрвиборчкому у фейсбуці.

"Ми дякуємо колегам за розуміння і пишаємось кожним. Розуміємо серйозність ситуації і вживаємо всі можливі заходи безпеки: температурний скринінг працівників двічі на день, огляд лікарями людей, які мають підозру на хворобу чи контактували з хворими, наскрізне провітрювання та дезінфекція приміщень, мінімізація контактів тощо", - сказано в повідомленні.

У ЦВК наголошують, що продовжують працювати, аби забезпечити належну підготовку та проведення виборів.

Нагадаємо, сьогодні в Києві вперше кількість зафіксованих випадків коронавірусу за добу перевищила пів тисячі - захворіло 567 людей.

Станом на 9 жовтня в Україні другу добу поспіль виявлено понад 5 тисяч нових інфікованих коронавірусом.

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