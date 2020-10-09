Кличко звернувся до уряду через переповнення медзакладів для госпіталізованих з коронавірусом

Мер столиці вважає, що з такою динамікою захворюваності місць в комунальних медзакладах вже дуже скоро не вистачатиме.

Міський голова Києва Віталій Кличко звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля і міністра охорони здоров’я Максима Степанова із закликом надати ліжковий фонд і медиків для лікування хворих на коронавірус у державних медустановах столиці.

Про це Кличко сказав на брифінгу.

"Я звертаюся до прем’єр-міністра і до міністра охорони здоров’я виконати задекларовані обіцянки. І надати ліжковий фонд і фахівців для лікування хворих на коронавірус у державних медустановах, розташованих у Києві. Йдеться про заклади Національної академії медичних наук, МОЗу та відомчі медзаклади. Ці заклади, підкреслю, знаходяться в столиці. І не можуть залишатися осторонь та не надавати киянам необхідну допомогу", - сказав мер Києва.

За його словами, місто зробило все можливе, аби медичну допомогу могли отримати всі хворі на коронавірус, влада діє на випередження, поступово збільшуючи кількість ліжок для приймання хворих, яким потрібна госпіталізація. Наразі це понад 2,5 тисячі ліжок у 20 медзакладах столиці. Водночас заповненість цих ліжок – вже понад 70%.

Кличко зазначив, що в Києві збільшується кількість хворих, які потребують госпіталізації. Так, на сьогодні в стаціонарах столичних медзакладів лікуються 1675 хворих на коронавірус, з них 36 дітей. 338 пацієнтів - у важкому стані, 527 отримують кисневу підтримку, 46 - під апаратами ШВЛ.

Міський голова столиці додав, що з такою динамікою захворюваності місць в комунальних медзакладах вже дуже скоро не вистачатиме.

Нагадаємо, сьогодні в Києві вперше кількість зафіксованих випадків коронавірусу за добу перевищила пів тисячі - захворіло 567 людей.