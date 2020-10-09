В Україні за добу виявили 5 804 нові випадки ковіду

За минулу добу в Україні підтвердили 5 804 нові випадки захворювання на коронавірус COVID-19. Померли від ускладнень 89 пацієнтів. Одужали за добу 2 417 осіб.

Про це свідчать дані РНБО та Міністерства охорони здоров'я.

Усього з початку пандемії коронавірус виявили у 250 538 осіб.

Найбільше число випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській області (630), Києві (567), а також Одеській (403), Хмельницькій (330) і Дніпропетровській (307) областях.

Померли 4 779 пацієнтів, одужали 110 650.

Статистика в регіонах:

Вінницька область - 7 331 випадок;

Волинська область - 9 373 випадки;

Дніпропетровська область - 8 301 випадок;

Донецька область - 5 372 випадки;

Житомирська область - 7 718 випадків;

Закарпатська область - 10 629 випадків;

Запорізька область - 5 172 випадки;

Івано-Франківська область - 14 835 випадків;

Кіровоградська область - 1 262 випадки;

м. Київ - 26 463 випадки;

випадки; Київська область - 10 689 випадків;

Львівська область - 22 172 випадки;

Луганська область - 1 613 випадків;

Миколаївська область - 4 293 випадки;

Одеська область - 16 107 випадків;

Полтавська область - 3 921 випадок;

Рівненська область - 13 981 випадок;

Сумська область - 6 404 випадки;

Тернопільська область - 15 284 випадки;

Харківська область - 23 342 випадки;

випадки; Херсонська область - 1 714 випадків;

Хмельницька область - 8 062 випадки;

Чернівецька область - 15 939 випадків;

Черкаська область - 5 349 випадків;

Чернігівська область - 5 212 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, станом на ранок 8 жовтня в лікарнях з діагнозом COVID-19 перебувало вже понад 20 тисяч хворих, і щодня їхня кількість збільшується. Голова МОЗ Максим Степанов раніше заявив, що медична система країни може не витримати, якщо українці масово не почнуть дотримуватися встановлених правил епідемічної небезпеки.

Всесвітня організація охорони здоров'я прогнозує, що до кінця року в Україні виявлятимуть по 7-9 тисяч нових випадків COVID-19 щодня. Зазначалося, що в Україні ще й досі спостерігається передача вірусу в громадах - лише кожна четверта особа регулярно миє руки, а кожна третя не дотримується соціальної дистанції. Ще на початку вересня уряд України прогнозував до 3 тис. хворих на COVІD-19 щодня, однак з 29 вересня підтверджувалися понад 4 тис. нових випадків коронавірусу щоденно.

Вакцина проти COVID-19 для масового використання з'явиться в Україні не раніше ніж у березні наступного року.