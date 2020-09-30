В Україні підтвердили понад 4 тисячі нових випадків коронавірусу

Із початку спалаху в Україні коронавірусом заразилися вже 208 959 осіб.

За минулу добу, 29 вересня, в Україні лабораторно підтвердили рекордну кількість нових випадків ковіду - 4 027. Загалом із початку спалаху в Україні коронавірусом заразилися вже 208 959 осіб.

Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Зафіксовано також рекордну добову кількість пацієнтів, яким вдалося побороти коронавірусну недугу - 2 110. 64 людини з діагностованим COVID-19 померли.

Найбільше нових випадків коронавірусу за добу - 549 - виявили у Харківській області. Значно зросла захворюваність ковідом і на Донеччині: там коронавірус за минулу добу підтвердили у 345 осіб.

Зараз в Україні на коронавірус хворіє 112 470 людей, одужали 92 360 особи. Жертвами ковіду стали 4 129 українців.

Наразі коронавірус виявлено:

Вінницька обл. - 6 194 (+132);

Волинська обл. - 8 059 (+148);

Дніпропетровська обл. - 5 822 (+271);

Донецька обл. - 3 477 (+345);

Житомирська обл. - 5 923 (+97);

Закарпатська обл. - 9 819 (+84);

Запорізька обл. - 3 995 (+100);

Івано-Франківська обл. - 13 700 (+123);

Кіровоградська обл. - 1 108 (+18);

м. Київ - 22 778 (+219);

Київська обл. - 9 139 (+143);

Львівська обл. - 20 350 (+265);

Луганська обл. - 1 049 (+49);

Миколаївська обл. - 3 163 (+89);

Одеська обл. - 13 529 (+179);

Полтавська обл. - 2 231 (+124);

Рівненська обл. - 12 411 (+109);

Сумська обл. - 4 223 (+215);

Тернопільська обл. - 13 514 (+211);

Харківська обл. - 18 678 (+549);

Херсонська обл. - 1 134 (+50);

Хмельницька обл. - 6 068 (+172);

Чернівецька обл. - 14 446 (+166);

Черкаська обл. - 4 022 (+141);

Чернігівська обл. - 4 127 (+28).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, попередній ковідний "антирекорд" в Україні було зафіксовано 27 вересня. Тоді в Україні за добу коронавірус підтвердили у 3833 осіб.