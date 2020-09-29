Голова Харківської облради захворів на коронавірус

Голова Харківської обласної ради Сергій Чернов захворів на коронавірус і перебуває в лікарні. Загалом в обласній раді коронавірус виявили приблизно у 20 осіб.

Про це повідомляє KHARKIV Today.

"Якщо говорити про співробітників апарату, то це близько десяти чоловік. Якщо говорити про депутатів, то це теж умовно близько десяти чоловік, але там складніше, тому що вони нам не звітують, це ті, про які ми знаємо. Сергій Чернов на амбулаторному лікуванні, у нього теж підтверджено коронавірус, десь тиждень, він вже одужує, до сесії він повинен бути", - пояснив виданню прессекретар Харківської облради Володимир Дягілєв.

Він уточнив, що всі, у кого є будь-які симптоми, котрі підходять під коронавірус, пішли на самоізоляцію.

"Усі інші на роботі, тому що штат невеликий. Закритися ми просто не можемо", - додав Дягілєв.

Він запевнив, що будівлю Будинку рад регулярно дезінфікують.

Видання повідомляє, що сесію Харківської облради перенесли з 1 на 30 жовтня. Причиною стало загострення ситуації з поширенням коронавірусу.

Наприкінці березня на ковід захворів заступник голови Харківської облради Володимир Скоробагач. Два тижні він лікувався в лікарні, а потім перебував на самоізоляції в Київській області. 18 травня він вийшов на роботу і здав плазму крові.

Станом на ранок 28 вересня Харківська область третя за кількістю інфікованих коронавірусом в Україні із 18 129 випадків ковіду. За останню добу коронавірусну інфекцію підтвердили у 426 мешканців Харківщини.

Нагадаємо, з 10 вересня на лікарняному перебуває мер Харкова Геннадій Кернес. Повноваження міського голови виконує секретар Харківської міськради Олександр Новак.

15 вересня в міськраді офіційно підтвердили, що Кернес захворів на коронавірус. Зараз він перебуває на лікуванні у Німеччині.