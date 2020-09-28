Кількість госпіталізованих з отруєнням у Коломиї зросла до 59

Кількість госпіталізованих унаслідок отруєння в їдальні підприємства "Леон" у Коломиї Івано-Франківської області зросла до 59. На амбулаторному лікуванні перебувають 135 осіб.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"У період з 24 по 27 вересня до лікувальних закладів, з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція звернулося 194 особи (за добу 6 осіб). 59 осіб госпіталізовано та 135 осіб перебувають на амбулаторному лікуванні (вживали їжу в їдальні ТОВ "Леон", Коломия)", - йдеться у повідомленні.

Здійснюється комплекс протиепідемічних і санітарно-гігієнічних заходів.

Раніше повідомлялося, що в медичних закладах Івано-Франківської області з діагнозом "харчове отруєння" 25 вересня перебувало 50 людей. Загалом за медичною допомогою через отруєння звернулося 124 особи.