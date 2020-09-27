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В Україні виявили 3130 нових випадків коронавірусу, з них майже 500 - на Харківщині

За останню добу найбільше людей померло у Києві - 11.

В Україні виявили 3130 нових випадків коронавірусу, з них майже 500 - на Харківщині
Фото: EPA/UPG

В Україні впродовж 26 вересня коронавірус лабораторно підтвердили у 3130 осіб. Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО

Найбільше нових випадків виявили у Харківській області - 494, це найвищий показник у регіоні з початку спалаху. Далі за кількістю нових заражень йде Київ - 323 випадки. 

Найбільше людей за останню добу померли у столиці - 11. По всій Україні зареєстрували 56 летальних випадків, таким чином кількість жертв ковіду сягнула майже 4 тисяч.

Зараз в країні хворіють 106 793 особи. За весь час епідемії коронавірус підтвердили у 198 634 людей.

Статистика у регіонах: 

  • Вінницька обл — 5900 (+116)
  • Волинська обл — 7632 (+132)
  • Дніпропетровська обл — 5285 (+167)
  • Донецька обл — 3016 (+52)
  • Житомирська обл — 5656 (+125)
  • Закарпатська обл — 9632 (+52)
  • Запорізька обл — 3663 (+95)
  • Івано-Франківська обл — 13335 (+123)
  • Кіровоградська обл — 1074 (+5)
  • м. Київ — 21815 (+323)
  • Київська обл — 8714 (+143)
  • Львівська обл — 19784 (+148)
  • Луганська обл — 974 (+36)
  • Миколаївська обл — 2980 (+105)
  • Одеська обл — 12876 (+142)
  • Полтавська обл — 1910 (+66)
  • Рівненська обл — 12032 (+104)
  • Сумська обл — 3672 (+123)
  • Тернопільська обл — 12986 (+123)
  • Харківська обл — 17364 (+494)
  • Херсонська обл — 1049 (+49)
  • Хмельницька обл — 5622 (+91)
  • Чернівецька обл — 14009 (+107)
  • Черкаська обл — 3694 (+124)
  • Чернігівська обл — 3960 (+85).

Нагадаємо, що в Україні впродовж 25 вересня коронавірус лабораторно підтвердили у 3833 осіб, що є найвищим показником з початку спалаху. 

За 24 вересня в Україні виявили 3 565 нових інфікованих коронавірусом, 70 хворих померли, 23 вересня було 3372 нових випадки і 52 смерті, 22 вересня - 3497 інфікованих і 63 летальних випадки.

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