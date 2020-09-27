В Україні виявили 3130 нових випадків коронавірусу, з них майже 500 - на Харківщині

За останню добу найбільше людей померло у Києві - 11.

В Україні впродовж 26 вересня коронавірус лабораторно підтвердили у 3130 осіб. Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Найбільше нових випадків виявили у Харківській області - 494, це найвищий показник у регіоні з початку спалаху. Далі за кількістю нових заражень йде Київ - 323 випадки.

Найбільше людей за останню добу померли у столиці - 11. По всій Україні зареєстрували 56 летальних випадків, таким чином кількість жертв ковіду сягнула майже 4 тисяч.

Зараз в країні хворіють 106 793 особи. За весь час епідемії коронавірус підтвердили у 198 634 людей.

Статистика у регіонах:

Вінницька обл — 5900 (+116)

Волинська обл — 7632 (+132)

Дніпропетровська обл — 5285 (+167)

Донецька обл — 3016 (+52)

Житомирська обл — 5656 (+125)

Закарпатська обл — 9632 (+52)

Запорізька обл — 3663 (+95)

Івано-Франківська обл — 13335 (+123)

Кіровоградська обл — 1074 (+5)

м. Київ — 21815 (+323)

Київська обл — 8714 (+143)

Львівська обл — 19784 (+148)

Луганська обл — 974 (+36)

Миколаївська обл — 2980 (+105)

Одеська обл — 12876 (+142)

Полтавська обл — 1910 (+66)

Рівненська обл — 12032 (+104)

Сумська обл — 3672 (+123)

Тернопільська обл — 12986 (+123)

Харківська обл — 17364 (+494)

Херсонська обл — 1049 (+49)

Хмельницька обл — 5622 (+91)

Чернівецька обл — 14009 (+107)

Черкаська обл — 3694 (+124)

Чернігівська обл — 3960 (+85).

Нагадаємо, що в Україні впродовж 25 вересня коронавірус лабораторно підтвердили у 3833 осіб, що є найвищим показником з початку спалаху.

За 24 вересня в Україні виявили 3 565 нових інфікованих коронавірусом, 70 хворих померли, 23 вересня було 3372 нових випадки і 52 смерті, 22 вересня - 3497 інфікованих і 63 летальних випадки.