Охорона здоров’я, на яку ми заслужили

Днями міністр охорони здоров’я Максим Степанов дав інтерв’ю , в якому намагався зробити вигляд, що у підпорядкованій йому сфері все під контролем. Президент Зеленський вже цей "контроль" поставив під сумнів. Та й про який контроль можна говорити, коли в лікарнях немає медперсоналу, замість апаратів ШВЛ закуповуються дивні пристрої, а мільярди гривень списують за кулуарними домовленостями.

На останній “протиковідній” селекторній нараді з представниками Уряду Президент України Володимир Зеленський озвучив низку претензій до очільника МОЗ Максима Степанова. Кожне з цих питань потребує деяких пояснень, щоб зрозуміти глибину кризи, в яку веде країну діюче керівництво профільного міністерства.

Фото: Макс Требухов

Порожні приймальні відділення – виконано!

Як я раніше і писав, ініціатива МОЗ із закупівлі ангіографів, комп’ютерних томографів (КТ) та ендоскопів для опорних лікарень логічно завершується провалом всієї ідеї створення відділень екстреної медичної допомоги. Вже і у Президента почали задумуватися про те, що ж саме буде відкривати глава держави у жовтні, коли він поїде по регіонах України перерізати червоні стрічки.

"Уже в жовтні будуть готові перші 120 приймальних відділень із понад 200, які ми обіцяли. Відділення будуть, а техніки в них – ні", – сказав Володимир Зеленський на селекторній нараді.

Так, техніки не буде. Її навіть ніхто не замовляв, а на ввезення в Україну медобладнання та його розмитнення потрібно від двох місяців. А ще потрібен час на проведення переговорів з імпортерами, укладання договорів, встановлення самого обладнання та навчання медперсоналу. Звісно, в МОЗ про це не думали.

На цьому тижні ДП “Медичні закупівлі України”, виконуючи доручення МОЗу, оголосило спрощені процедури на закупівлю комп’ютерних томографів з очікуваною вартістю 208,3 млн гривень та 124,3 млн гривень відповідно (по 10 одиниць в кожній закупівлі). Звісно, замовник намагається показати прозорість цієї закупівлі, але оприлюднені оголошення вже завалені вимогами від потенційних учасників про внесення змін до медико-технічних вимог (МТВ).

Справа в тому, що за інформацією на ринку медобладнання, вимоги в оголошених закупівлях прописані під конкретних виробників: Hitachi та General Electric (GE). При цьому скарги від двох світових виробників медобладнання Philips та Siemens про те, що їх КТ чомусь не підходять під МТВ і потрібно зробити рівні умови для усіх виробників – були викинуті керівництвом МОЗу у смітник.

Що буде далі? Вочевидь, намагаючись напередодні місцевих виборів врятувати імідж Президента і провладної партії, МОЗ та лікарні закуповуватимуть будь-яке медобладнання, що залишилося на складах імпортерів або на час візиту Президента винесуть з реанімацій раніше закуплене медобладнання, щоб зробити видимість “реконструкції”. У будь-якому разі МОЗ повністю провалив створення відділень екстреної медичної допомоги. Ж – жадібність.

Ці лікарі закінчилися – давайте інших

Відповідаючи на питання журналістки, чи було в Україні масове звільнення лікарів, Максим Степанов відповів: “Ну такого, щоб масового звільнення, то ні. Мені здається, що нам вдалося врятувати ситуацію”.

А ось допис голови Асоціації анестезіологів України Сергія Дуброва у Фейсбуці, зроблений майже місяць тому: “Також запрошую атеїстів COVID-19 на волонтерську роботу (санітаром, бо вони усі звільнились) до реанімації!”. В цій лікарні лікарі виконують роботу санітарок і миють пацієнтів.

Або для прикладу візьмемо іншу київську лікарню – Олександрівську (де з урахуванням надбавок та великої завантаженості ковідними пацієнтами у медиків зараз одні з найбільших зарплат в країні). У відділенні анестезіології та інтенсивної терапії цієї лікарні, де на лікуванні перебуває близько 10 пацієнтів із COVID-19, у нічну зміну пішла 1 медсестра, хоча їх має бути на зміні мінімум три.

І це не найгірший варіант. Наприклад, в Маріупольській міській лікарні №9 залишився взагалі один анестезіолог. Зрозуміло, що якщо в столичних лікарнях не вистачає санітарок, медсестер та лікарів, то в регіонах ця ситуація ще гірша!

Це називається не “врятувати ситуацію”, а – не впоратися з нею.

Новаторство та каліцтво

“Конвертація смертей в економіку” – саме так можна назвати ще одну ініціативу МОЗ. Мова йде про надіслані від міністерства до лікарень листи з вимогою надати потребу у апараті ШВЛ, який розробляє ДП “Новатор”. Відповідну інформацію оприлюднив поважний професор Харківської медакадемії післядипломної освіти Володимир Корсунов.

Хто не в курсі, я нагадаю про цю гучну “розробку”. Цей прилад, який в ДП “Новатор” назвали апаратом ШВЛ, насправді є механізованим мішком Амбу. Спочатку з цього винаходу лікарі сміялися. А коли пішли розмови про намір влади закупити ці “вітчизняні ШВЛи”, то уся спільнота анестезіологів підняла скандал, і лікарі в один голос поставили до влади вимогу схаменутися та почати питати думку спеціалістів. Тоді Степанов заявив, що ніхто і не планує закуповувати “новаторські” апарати ШВЛ до лікарень.

І ось пройшло 3 місяці, і МОЗ знову вивчає питання щодо поставки приладів “Новатора” в українські реанімації. Знову почався скандал. Бо знову влада хоче закупити лікарям апарат-вбивцю, щоб забезпечити ДП “Новатор” державним фінансуванням. Чи це можна назвати адекватними діями міністра охорони здоров’я?

І це на тому фоні, що ДП “Медичні закупівлі України” з травня 2020 року не може закупити 200 апаратів ШВЛ, на які було виділено 100 млн гривень. Не важко здогадатися чому. Бо якщо 100 млн гривень поділити на 200 апаратів ШВЛ, то виходить, що вартість одного апарату – 500 тис. гривень. Це при тому, що вартість сучасних апаратів ШВЛ починається від 700 тис. гривень.

До речі, на початку серпня цього року в ДП “Медичні закупівлі України” просили міністра Максима Степанова збільшити очікувану вартість одного апарату ШВЛ, щоб таки їх закупити. Але міністр відмовився і зараз готує погодження проекту договору на закупілю “ШВЛок” по 430 тис. гривень, які навіть не відповідають МТВ. Дуже б хотілося, щоб ці апарати ШВЛ поставили для лікування членів Кабінету Міністрів, керівництва МОЗ та Офісу Президента. А чому ні?

Ще є що руйнувати

Враховуючи, що час керівництва Максима Степанова приходиться на кінець року, тобто коли треба швидко створити видимість виконання озвучених владою обіцянок за рік, то відкритих проектів для МОЗу вистачає. Серед іншого – це закупівля автомобілів швидкої допомоги.

В цьому році на закупівлю 400 “швидких” з держбюджету передбачено майже 1 млрд гривень. Обіцянки зроблено, гроші виділено. МОЗ дуже хоче, щоб усі 400 машин було поставлено до кінця року, але є одна проблема – вже майже жовтень. Тобто час вичерпано, бо на поставку машин потрібно від трьох місяців і отримати 400 “швидких” до кінця року чи на початок наступного можна тільки у разі корупційних домовленостей, які вже мали бути укладені.

І ще кілька слів про обіцянки – анонсоване підвищення зарплат медикам. Міністр Степанов, коли говорить про це підвищення, відразу називає цифри у 20-25 тисяч гривень, до яких прагне МОЗ. І тоді здається, що наче і не все так погано. Але реалії прозаічніші.

На сьогоднішній день лікар-анестезіолог вищої категорії отримує посадовий оклад близько 5 тисяч гривень. З надбавками за інтенсивність, нічні і святкові зміни і без врахування надбавки 300% за ковідних пацієнтів (бо це тимчасове явлення) йому нарахують близько 7,5 тисяч гривень. Але ж потім треба утримати податки, і у підсумку на руки лікарю дадуть близько тих самих 5 тисяч гривень.

А що буде після обіцяного Степановим підвищення зарплат медикам? Їм лише підвищать посадовий оклад і замість сьогоднішніх 5 тисяч гривень лікар-анестезіолог отримає 8 тисяч гривень. Підвищення? Авжеж.

У своєму інтерв’ю Максим Степанов сказав, що він не схожий на людину, яка готує собі запасний аеродром. Мабуть так. Він схожий на людину, у якої вже є запасний аеродром, а українцям після його евакуації залишиться лише відновлювати систему охорони здоров’я з руїн, які після себе залишить цей менеджмент.