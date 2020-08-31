Ножиці для президента

Цими днями у Кабінеті Міністрів України активно обговорюється, чому МОЗ досі не витратив понад 5 млрд гривень, які було виділено на закупівлю ангіографів, комп’ютерних томографів та ендоскопічних стійок для приймальних відділень. У попередній статті я детально розповідав про цю аферу. Проте виявляється, що у Кабміні про цю проблему проінформовані ще краще і тепер шукають вихід з ситуації, в яку поставив прем’єра очільник МОЗу Максим Степанов.

Фото: kmu.gov.ua

Так, на останній нараді з зазначеного питання, яка відбулася на минулому тижні, прем’єр-міністру Денису Шмигалю доповіли, що анонсовані Президентом Володимиром Зеленським відділення екстреної медичної допомоги (ЕМД) не зможуть бути створені вчасно.

По-перше, в уряді нарешті зрозуміли, що держава не передбачила фінансування для місцевих бюджетів, щоб в регіонах закупили все необхідне для відділень ЕМД. А мова йде про десятки тисяч одиниць сучасного медобладнання та устаткування.

А по-друге, в Україні станом на сьогодні не працює частина ангіографів, комп’ютерних томографів (КТ) і магнітно-резонансних томографів (МРТ), які було закуплено у попередні роки. А з працюючих – лише для малої частини цього обладнання забезпечено режим роботи 24 години на добу. Причини різні: від неготовності приміщень для їх встановлення і до несправностей апаратури. З цього логічно випливає питання: навіщо купляти ще, якщо в лікарнях не можуть дати ладу існуючому обладнанню?

До того ж закупівля майже 350 одиниць високовартісного медобладнання взагалі під питанням, адже такої кількості апаратури вочевидь не знайдеться навіть на складах усіх імпортерів разом узятих.

Таким чином, президентський проект зі створення відділень ЕМД – “Проект EMERGENCY 2020” на межі повного провалу. Варто нагадати, що реалізація цього проекту передбачала 8 основних етапів з чіткими дедлайнами:

1. МОЗ: Бренд бук проекту - 10.02.2020 (виконано).

2. ОДА: Фіналізовано вихідні дані по опорних лікарнях - 10.02.2020 (виконано).

3. МОЗ: Бюджетна програма - 01.03.2020 року (виконано).

4. ОДА: Початок проектних робіт - 23.02.2020 (повністю або частково виконано).

5. МОЗ: Договори на поставку обладнання - 01.07.2020 (не виконано).

6. ОДА: Початок будівельних робіт - 15.06.2020 (частково виконано).

7. МОЗ: Поставка медобладнання - 01.09.2020 (не виконано).

8. ОДА: Введення в експлуатацію - 15.10.2020.

Також у четвер 15 жовтня 2020 року за планом розробників проекту має бути врятоване перше життя в оновленому відділенні ЕМД. Це при тому, що за півтора місяці до цієї визначної дати, не в усіх лікарнях завершено будівельні роботи, майже ніде не укладено договори про поставки обладнання, а ще потрібен буде час на доставку та інсталяцію апаратури.

Щоб зрозуміти усю глибину проблеми Денису Шмигалю варто було б повернутися до напрацювань попередників. Ще наприкінці минулого року Експертна група з питань надання ЕМД Директорату медичних послуг МОЗ зробила розрахунки створення одного відділення ЕМД. За основу було взято дані міської клінічної лікарні швидкої допомоги м. Вінниця.

Згідно з розрахунками експертів, потреба у забезпеченні всім необхідним одного відділення ЕМД нараховує майже 120 одиниць медобладнання та устаткування, не враховуючи меблів. При цьому орієнтовний бюджет на закупівлю зазначеного переліку складає близько 40 млн гривень і це без врахування вартості ангіографу та КТ, які до відділення ЕМД не відносяться. Тобто, з огляду на ці розрахунки, на забезпечення всіх опорних лікарень необхідним медобладнанням потрібно близько 8,5 млрд гривень, яких немає ні в держбюджеті, ні в регіонах, як і немає грошей на відчутне та обіцяне підвищення зарплат медикам.

На сьогоднішній день “Проект EMERGENCY 2020” стиснувся до нав’язливої ініціативи міністра Степанова витратити 5,3 млрд гривень на закупівлю ангіографів, КТ та ендоскопів. Та про що казати, якщо в рамках цього проекту в МОЗ продовжують говорити про реконструкцію “приймальних відділень”, хоча такого терміну не існує ані в профільному Законі “Про екстрену медичну допомогу”, ані в профільних нормативно-правових актах Кабміну. Це як планувати збудувати космічний корабель і називати його “гелікоптером” – те саме й вийде.

А тому, враховуючи безлад в профільному міністерстві, прем’єр Шмигаль хоче зробити за півтора місяці хоча б видимість реалізації проекту. І курс на це в регіонах уже тримають. В деяких лікарнях старі приміщення перефарбували і назвали це реконструкцією відділень. Більше того, щоб через півтора місяці не підставити Президента, головні лікарі готові разово перенести медобладнання з реанімації та операційних у новостворені відділення ЕМД, щоб показати для телекамер видимість ефективної реконструкції.

Але попереду на всіх організаторів “Проект EMERGENCY 2020” чекає ще одна пастка, яку відповідальні особи намагаються не помічати – це кадрове забезпечення. До вирішення цього питання в МОЗ не підійшов жоден з трьох останніх міністрів. Навіть в умовах епідемії COVID-19 більшість освітніх програм для анестезіологів, які лікують ковідних хворих, провели громадські організації та благодійні фонди.

А тим часом на стінах лікарень щодня з’являється все більше оголошень про вакансії медсестер та лікарів. І мова не йде навіть про “дефіцитних” інтервенційних хірургів, які потрібні для ангіографів, а й анестезіологів, без яких жодне відділення ЕМД не зможе працювати. При існуючих зарплатах у 5-6 тисяч гривень для лікаря забезпечити відділення всіма штатними одиницями буде вкрай важко. Та про що казати, коли приватні клініки місяцями не можуть знайти фахівців за зарплати, які в рази вищі за бюджетні.

У підсумку все сумно. Керівництво МОЗ сподівається зробити видимість реалізації цього проекту за допомогою використання величезної суми коштів з держбюджету. Прем’єр-міністр очікує, що МОЗ встигне протягом вересня якимось дивом провести закупівлю і вже через кілька тижнів в лікарнях буде встановлено сотні тон медобладнання. А Президент вірить, що напередодні місцевих виборів він зможе скористатися ножицями для перерізання червоних стрічок.

Тільки одне “але”: червоні стрічки будуть на порозі порожніх відділень ЕМД. І хоча виглядати свіжа фарба буде гарно, головне, щоб у ті відділення не почали привозити пацієнтів.