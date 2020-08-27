Сертифікація унікальної технології для експорту в ЄС скасовується

Можливо, ви знаєте, що корпорація «Ранок» переробляє використовне упаковування Tetra Pak . Щомісяця майже тисяча тонн вторсировини йде на виготовлення екопаперу. Ми друкуємо не тільки книги, а й постачаємо папір для виготовлення пакетів та крафтових торбинок. Для експорту в ЄС потрібна сертифікація європейськими представниками нашої продукції. У вересні запланували масштабну реконструкцію.

Фото: надане Віктором Кругловим

Ми запросили технологів з Чехії та Швеції на Зміївську паперову фабрику. Ледве звели разом розклад приїздів спеціалістів. Погодили графіки робот та розклад сертифікування. І....все зупинилося.

Уряд заборонив в’їзд іноземців до країни. Не обмежив, наприклад, з країн червоної або жовтої зони, а саме заборонив.

Кажуть, не придумали нічого кращого, щоб не допустити релігійних паломників в Умань.

Цікавий спосіб підтримки українського експорту. Це вам не марлеві масочки літаками імпортувати до України та кавуни баржами до Києва доставляти.

Коли вже урядовці будуть прораховувати наслідки своїх кроків?

А може порахували? Кажуть, що за певних обставин прикордонники допускають іноземців в країну. Не здогадуєтесь за яких?