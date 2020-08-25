Ігри з мінімалкою

Україна сумно відома тим, що рівень оплати праці українців є один з найнижчих серед країн Європи, і за цим показником нас вже випереджає Молдова та деякі африканські країни…Згідно з даними Міжнародного валютного фонду (МВФ), Україна є найбіднішою країною в Європі!

Президент запропонував з 1 вересня підвищити мінімальну зарплату на 277 грн (5%) до 5000 грн…

Фото: dv-gazeta.info

За висновками МОП, розмір української мінімальної заробітної плати є найнижчою національною ставкою мінімальної заробітної плати в Європі, і її рівень недостатній для задоволення основних потреб працівників та їхніх сімей.

Сьогодні мінімальна заробітна плата в Україні 4723 грн (у перерахунку в євро) ледь перевищує 150 євро, в той час коли цей показник дорівнює в Німеччині – 1584 євро, Польщі – 611 євро, Литві – 607 євро, Чехії – 575 євро, Угорщині – 487 євро.

Найгострішою соціальною проблемою України є критично великий розрив між високою вартістю життя і низькою оплатою праці!

Наявність цієї проблеми зумовлена тим, що в Україні з початку незалежності владна «еліта» сповідувала хибну політику дешевої робочої сили та будувала сировину модель економіки, як наслідок знецінення праці, зниження рівня професійності робітників, бідність і масова трудова міграція.

Одна з головних проблем забезпечення належного рівня оплати праці – інститут мінімальної заробітної плати, який не виконує покладеної на нього функції. відтворення робочої сили та утримання сімей.

Протягом останнього часу в Україні відбувається лише профанація та імітація реформування системи оплати праці.

Уряд Гройсмана в 2016 році відірвав мінімальну заробітну плату від прожиткового мінімуму для працездатних осіб та фактично скасував поняття мінімальної заробітної плати, як оплати за просту некваліфіковану працю, включивши до мінімальної заробітної плати доплати і надбавки.

Встановлення Урядом розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС на рівні затвердженого в законі про державний бюджет штучно заниженого прожиткового мінімуму (вдвічі меншого за фактичні показники), призвело до «зрівнялівки» в оплаті працівників бюджетної сфери з 1 по 12 тарифний розряд, знецінення висококваліфікованої праці .

В результаті маємо занижений рівень оплати праці працівників бюджетної сфери, наприклад у червні 2020 року середня зарплата в сфері охорони здоров’я становила 60% від середнього рівня по економіці.

До речі, співвідношення мінімальної заробітної плати (4723 грн) до середньої (11579 грн) у червні ц.р. склало 40,8%, при рекомендованому Міжнародною організацією праці і Світовим банком співвідношенні на рівні 50–60%.

За розрахунками профспілок, мінімальна заробітна плата вже зараз має становити не менше 8000 гривень – розмір реального прожиткового мінімуму для працюючих на сьогодні.

Якщо у влади вистачило б бажання і волі закрити чорні офшорні «діри», стимулювати власне виробництво та детінізувати економіку, то вже найближчим часом середня зарплата досягла б 1000 $...

Підвищення заробітної плати – стимул для розвитку економіки, проте робити це треба на зваженій економічно обґрунтованій основі, а не волюнтариським шляхом напередодні виборів…